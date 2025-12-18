Naši Portali
UPRAVO POTVRĐENO

U zagrebačkom vrtiću pronađena Legionella

18.12.2025.
u 10:29

Roditelji su obaviješteni, a iz vrtića javljaju kako će objekt biti privremeno zatvoren da se mogu provesti sve mjere

U četvrtak je u jednom zagrebačkom dječjem vrtiću tijekom redovnog ispitivanja vode pronađena bakterija Legionella. Riječ je o bakteriji koja izaziva legionarsku bolest, a kao posljedica nastaje atipična upala pluća nazvana legionarska bolest odnosno blaži oblik sličan gripi tzv. pontijačka groznica. 

Roditelji su obaviješteni, a iz vrtića javljaju kako će objekt biti privremeno zatvoren da se mogu provesti sve mjere Zavoda za javno zdravstvo i drugih nadležnih institucija, piše Net.hr. 

Nitko od djece nije obolio, a najavljeno je ispiranje vodovodnog sustava i ponovno testiranje vode. Legionella se, kako javljaju iz vrtića, ne prenosi konzumacijom vode već udisanjem aerosola, a djeca će dok ispitivanje ne bude završeno privremeno ići u drugi vrtić. 
vrtić bakterija legionella

JE
Jegermeister
10:37 18.12.2025.

Gradonačelnik bi trebao zbog toga dati ostavku!

Avatar nisam_robot
nisam_robot
10:51 18.12.2025.

Zar se oni ne koncetriraju na traženje vastaša iza svakog ugla i u svakom vrtiću?

Avatar southman
southman
11:14 18.12.2025.

Jesu li to oni vrtići iz kojih su izbacili mjesne odbore i vatrogasce.

