U zagrebačkom vrtiću pronađena Legionella

U četvrtak je u jednom zagrebačkom dječjem vrtiću tijekom redovnog ispitivanja vode pronađena bakterija Legionella. Riječ je o bakteriji koja izaziva legionarsku bolest, a kao posljedica nastaje atipična upala pluća nazvana legionarska bolest odnosno blaži oblik sličan gripi tzv. pontijačka groznica.

Roditelji su obaviješteni, a iz vrtića javljaju kako će objekt biti privremeno zatvoren da se mogu provesti sve mjere Zavoda za javno zdravstvo i drugih nadležnih institucija, piše Net.hr.

Nitko od djece nije obolio, a najavljeno je ispiranje vodovodnog sustava i ponovno testiranje vode. Legionella se, kako javljaju iz vrtića, ne prenosi konzumacijom vode već udisanjem aerosola, a djeca će dok ispitivanje ne bude završeno privremeno ići u drugi vrtić.