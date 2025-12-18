VIDEO Objavljena zanimljiva karta Europe koja je podijelila većinu: Hrvatska nije među 'lakšima'

Na društvenim mrežama posljednjih dana kruži zanimljiva karta Europe koja je potaknula brojne rasprave, komentare i šale. Riječ je o karti koja prikazuje koliko je vremena potrebno da se nauči jezik pojedine europske države, pri čemu su zemlje podijeljene po bojama, ovisno o procijenjenoj težini jezika. Što je jezik zahtjevniji, to je i razdoblje učenja dulje.

Prema toj karti, države obojane zelenom bojom predstavljaju one čiji se jezik može naučiti za manje od 12 tjedana. Plava boja označava jezike za koje je potrebno oko 24 tjedna učenja, narančasta one koji zahtijevaju oko 30 tjedana, dok su crvenom bojom označene države čiji jezici traže više od 44 tjedna ozbiljnog učenja. Posebnu pažnju privlače zemlje obojane crnom bojom, kod kojih ne piše broj tjedana, već samo „sretno“.

Zanimljivo je da su u zelenoj kategoriji završile samo Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjeverna Irska. Razlog je, naravno, engleski jezik, koji se danas smatra gotovo univerzalnim. Većina ljudi u Europi, ali i šire, s engleskim se susreće od ranog djetinjstva kroz školu, filmove, glazbu i internet, pa ga mnogi doživljavaju kao „lak“ jezik, bez obzira na njegove stvarne gramatičke i fonetske složenosti.

Plavom bojom označene su zemlje čiji se jezici smatraju umjereno zahtjevnima. U toj skupini nalaze se Portugal i Španjolska, zatim skandinavske države, s iznimkom Finske. Plavoj kategoriji pripadaju i Italija, Francuska, Danska, Belgija i Nizozemska, a zanimljivo je da se na toj listi našla i Rumunjska kao jedina balkanska država u ovoj skupini.

U narančastoj kategoriji nalaze se samo Njemačka i Austrija, čiji se njemački jezik često doživljava kao gramatički zahtjevan, s kompleksnim padežnim sustavom. Sve ostale europske države obojane su crvenom bojom, što znači da se njihovi jezici smatraju teškima i da za njihovo savladavanje treba više od 44 tjedna. U toj skupini našla se i Hrvatska, zajedno s većinom balkanskih i istočnoeuropskih zemalja.

Posebnu pozornost privukle su države obojane crnom bojom, među kojima se ističu Finska, Estonija i Mađarska. Autor videa na TikToku posebno se osvrnuo na mađarski jezik, uz komentar da se u gotovo svakoj europskoj zemlji može „nekako nešto reći“ tako da vas ljudi barem djelomično razumiju, ali u Mađarskoj, nema šanse. Prema njegovim riječima, mađarski doslovno zvuči kao izmišljeni jezik iz „Gospodara prstenova“, potpuno različit od svega što se govori u ostatku Europe.