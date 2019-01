Zvijezda hrvatskih korijena napravila nešto neviđeno, svi ostali u čudu!

Australski tenisač hrvatskih korijena, 24-godišnji Bernard Tomić (26), izveo je nevjerojatan potez na meč poenu protiv Nicka Kyrgiosa na ekshibicijskom meču na australskom Kooyong Classicu.

Tomić se pripremao servirati, no izvukao je drugu lopticu i iza leđa je poslao u protivničko polje. Nikome nije bilo jasno što se dogodilo, no sudac je nakon nekoliko sekundi priznao poen i proglasio Tomića pobjednikom.

- Mislim da u povijesti tenisa nije bilo igrača kao što je Tomić - rekao je Kyrgios nakon meča.

Kontroverzni Tomić lani nije uspio izboriti glavni turnir Australian Opena, a medijske kritike nisu ga previše uznemirile.

- Ja samo brojim novac. To je sve što radim, brojim milijune - rekao je prošlog siječnja.

