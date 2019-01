Slavni sportaš šokirao: Bog i religija ne postoje, piramide nisu izgradili ljudi

Marat Safin (38), bivši prvi tenisač svijeta i osvajač Australian Opena i US Opena, dao je intervju za ruske medije u kojima je iznio neobične tvrdnje.

- Trenutno ne radim ništa. Budim se između osam i 10, šetam, putujem. Tenis me ne zanima. Tu i tamo odigram neki turnir veterana, ali koja je poanta u tome? Zar se netko umirovi i onda se tijekom penzije opet počne baviti istim poslom? Ma kakvi. To je glupo - počeo je Safin.

Što onda radi?

- Putujem. U 2018. sam bio u šest-sedam različitih zemalja. Ali ništa me nije oduševilo kao Peru. Posjetio sam Machu Picchu. Impresivno. Samo zamislite kako je to bilo teško izgraditi. U teoriji, izgradili su ljudi. Ali baš sumnjam u to.

Pa zar misli da su to napravili vanzemaljci?

- Neću to kazati, ali zar nije čudno što je izgled tih građevina sličan piramidama u Egiptu? I da, vjerujem da nismo sami u svemiru.

Nije vjernik?

- Religija ne postoji. Svi znaju da je to izmišljotina da bi se ljude moglo kontrolirati. Zar stvarno mislite da negdje tamo bog i đavao sjede i odlučuju tko ide kamo? To je glupo - rekao je Safin i dodao:

- Postoji mnogo svjetova. Znanstveno je potvrdio isti Stephen Hawking, da nismo sami. Siguran sam da postoje različiti oblici života u svemiru. Glupo je pretpostaviti da smo sami kada postoje milijarde galaksija. Mi smo samo jedna točka.

Safin kaže da je slobodan jer u tenisu zaradio novac, ali da ga materijalno ne opterećuje.

- Gledanje u tuđi novčanik je pogrešno, neka se svatko brine za sebe. Svi imamo sudbinu i živimo kako želimo. Mnogi su ljubomorni, idu za novcem, a onda dobiju rak i bolest. Na kraju je najvažnije kako si živio, a ne koliko milijuna imaš.

Više ne juri ljepotice.

- Nemam djevojku ni ženu. I ne zanima me veza. Ni najmanje.

Nema ni seksa?

- Nisam klinac. Krv mi više ne ključa.

U kakvom je odnosu s kćerkom?

- Ja nemam kćer.

Svi misle da je Eva Jakubovska, kći njegove bivše djevojke Valerije njihovo dijete.

- Svi misle, svi misle... Što to znači?! Ja nemam kćer i nikada je nisam ni imao... I ta djevojka neće nikada reći da sam joj otac - rekao je Safin.

