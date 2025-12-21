Naši Portali
POBJEDA TORINA

Nikola Vlašić nastavio fenomenalnu formu, opet je zabio

Serie A - Torino v AC Milan
CLAUDIA GRECO/REUTERS
VL
Autor
Hina
21.12.2025.
u 17:21

Hrvatski veznjak je gostima donio pobjedu realiziravši kazneni udarac u 66. minuti. Bio je to njegov četvrti gol uz dvije asistencije u posljednjih pet ligaških susreta.

U susretu 16. kola talijanskog nogometnog prvenstva Torino je na gostovanju pobijedio Sassuolo sa 1-0, a jedini gol na utakmici zabio je hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić.

Hrvatski veznjak je gostima donio pobjedu realiziravši kazneni udarac u 66. minuti. Bio je to njegov četvrti gol uz dvije asistencije u posljednjih pet ligaških susreta.

Torino se ovom pobjedom popeo na 12. mjesto na tablici sa 20 bodova, jedan manje od Sassuola koji je deseti. Na vrhu ljestvice je Inter sa 33 boda ispred Milana sa 32 i Napolija sa 31 bodom.

Večeras se još sastaju Fiorentina i Udinese, te Genoa i Atalanta.
