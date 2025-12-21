Policija pokrenula istragu zbog transparenta BBB-a i poruke Tomislavu Tomaševiću

Nogometna utakmica Dinama i Lokomotive, odigrana u subotu u kasnim popodnevnim satima na Maksimiru, ponovno je izašla iz okvira sporta i izazvala snažne reakcije u javnosti. Iako je policija ranije najavila pojačane mjere nadzora i audio-videosnimanje prije, tijekom i nakon susreta, pred samu završnicu utakmice na sjevernoj tribini pojavio se transparent s porukom “Za dom spremni” te dodatkom: “Kaj ćemo sad, gradonačelniče?”.

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrđeno je da je zbog isticanja tog transparenta pokrenuto kriminalističko istraživanje. Kako doznaje Jutarnji list, policija već raspolaže snimkama s tribina i okolice stadiona, kao i podacima o prodaji ulaznica, pa se očekuje da će se slučaj u kratkom roku rasvijetliti.

Poruka istaknuta na tribini protumačena je kao odgovor na nedavnu odluku Grada Zagreba kojom se zabranjuje korištenje tog pozdrava na svim manifestacijama u gradskim prostorima, uključujući i stadion Maksimir. Dodatni natpis jasno je aludirao na gradonačelnika Tomislava Tomaševića, čime je navijačka poruka dobila otvoreno političku dimenziju, prenosi 24sata .. Policija će po završetku postupanja o svemu izvijestiti nadležne institucije.