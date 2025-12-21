Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 109
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
'KAJ ĆEMO SAD?'

Policija pokrenula istragu zbog transparenta BBB-a i poruke Tomislavu Tomaševiću

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
21.12.2025.
u 16:28

Transparent sa spornim pozdravom mnogi su protumačili kao izravnu reakciju na nedavnu odluku Grada Zagreba kojom se taj uzvik zabranjuje na svim manifestacijama u gradskim prostorima, uključujući i stadion Maksimir

Nogometna utakmica Dinama i Lokomotive, odigrana u subotu u kasnim popodnevnim satima na Maksimiru, ponovno je izašla iz okvira sporta i izazvala snažne reakcije u javnosti. Iako je policija ranije najavila pojačane mjere nadzora i audio-videosnimanje prije, tijekom i nakon susreta, pred samu završnicu utakmice na sjevernoj tribini pojavio se transparent s porukom “Za dom spremni” te dodatkom: “Kaj ćemo sad, gradonačelniče?”.

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrđeno je da je zbog isticanja tog transparenta pokrenuto kriminalističko istraživanje. Kako doznaje Jutarnji list, policija već raspolaže snimkama s tribina i okolice stadiona, kao i podacima o prodaji ulaznica, pa se očekuje da će se slučaj u kratkom roku rasvijetliti.

Poruka istaknuta na tribini protumačena je kao odgovor na nedavnu odluku Grada Zagreba kojom se zabranjuje korištenje tog pozdrava na svim manifestacijama u gradskim prostorima, uključujući i stadion Maksimir. Dodatni natpis jasno je aludirao na gradonačelnika Tomislava Tomaševića, čime je navijačka poruka dobila otvoreno političku dimenziju, prenosi 24sata.. Policija će po završetku postupanja o svemu izvijestiti nadležne institucije.

Počela prodaja ulaznica za Thompsonove koncerte u Poreču i Splitu, tisuće ljudi u virtualnoj čekaonici
Ključne riječi
zds Dinamo Bad Blue Boys

Komentara 112

Pogledaj Sve
AL
AP_LaPAPA
16:54 21.12.2025.

Ne sjećam se da su pokrenuli istragu zbog transparenta "Balkanska federacija bez granica i nacija". Sad su reagirali promptno na daljinski. A zna se i čiji.

KL
Klasa
16:53 21.12.2025.

Napravit će Tomašević uskoro grešku. I nadam se da će je debelo, ma debelo platiti, naročito politički.

TR
trpimirprvi
16:47 21.12.2025.

Bbb su i u Jogoslaviji proganjali. Proganjaju ih i sad. Žalosno

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!