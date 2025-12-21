Naši Portali
ATLETICO SLAVIO 3:0

Girona upisala još jedan poraz, Dominik Livaković sve promatrao s klupe

LaLiga - Atletico Madrid v Real Valladolid
SUSANA VERA/REUTERS
VL
Autor
Hina
21.12.2025.
u 16:31

Gosti su postigli dva gola u prvom poluvremenu, Koke je zabio u 13. minuti, a Connor Gallagher u 38. minuti. Antoine Griezmann postigao je posljednji gol u drugoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena.

Atletico Madrid je u gostima pobijedio Gironu s 3-0 u 17. kolu španjolske Primere i skočio na treće mjesto.

Dominik Livaković je ostao na klupi domaćih. 

Atletico Madrid, nakon 11. pobjede u sezoni, treći je na tablici Primere s 37 bodova, dok je Girona u zoni ispadanja, na 18. mjestu, s 15 bodova.
Girona Atletico Madrid

