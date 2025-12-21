Marija iz 'Života na vagi' iznenadila priznanjem: Ovo joj se dogodilo nakon tri mjeseca pauze od treninga

Marija Novak, simpatična Vukovarka koju je Hrvatska upoznala i zavoljela tijekom osme sezone popularnog showa "Život na vagi", ponovno je dirnula svoje pratitelje iskrenom i sirovom objavom na Instagramu. Poznata po svojoj nevjerojatnoj transformaciji i otvorenosti o svim izazovima s kojima se susreće, Marija je ovoga puta podijelila priču o bolnom povratku na staro i lekciji koju joj je vlastito tijelo nedavno serviralo.

U najnovijoj objavi, Marija je podijelila selfie na kojem pozira u liftu, odjevena u toplu zimsku jaknu i s kapom na glavi, spremna za suočavanje s hladnoćom. No, iza naizgled obične fotografije krije se snažna poruka i ispovijest o tome koliko je malo potrebno da se tijelo vrati korak unatrag ako mu se ne posveti dovoljna pažnja. "Prije Života na vagi nisam hodala. 500 metara mi je bilo previše i to uz užasne bolove u leđima zbog kojih sam se morala saginjati svakih nekoliko koraka. To je bilo moje 'normalno'", započela je svoju emotivnu ispovijest Marija, podsjetivši sve na početnu točku svog nevjerojatnog putovanja. U showu je, kako kaže, naučila disciplinu, rutinu i upornost, a kao najveću nagradu dobila je život bez boli. "I prvi put nakon dugo vremena leđa su prestala boljeti. Doslovno sam osjetila što znači kad tijelu napokon daš ono što mu treba", napisala je.

Međutim, uslijedilo je iskreno priznanje koje je mnoge iznenadilo. "Ali iskreno… zadnja tri mjeseca nisam trenirala. Nisam hodala. I tijelo je to odmah pokazalo", otkrila je Marija. Ta pauza nije prošla bez posljedica. "I čim sam ponovno krenula, leđa su se opet javila. Ne kao nekad, ne onom starom boli koja me lomila, ali dovoljno da me podsjete koliko se tijelo brzo vrati na staro kad ga pustiš tri mjeseca."

Iako Marija u objavi nije navela točan razlog tromjesečne pauze, njezini vjerni pratitelji znaju da je nedavno prošla kroz teško zdravstveno razdoblje. Naime, u listopadu ove godine otkrila je da je morala na operaciju uklanjanja tumora iz abdomena, nakon čega je uslijedio period oporavka i mirovanja. Njezina borba time dobiva još dublju dimenziju, a povratak boli u leđima postaje još razumljiviji podsjetnik na krhkost tijela i važnost kontinuirane brige o sebi.

Ova hrabra Vukovarka, koja je u show ušla sa 163,1 kilogramom, a izašla s gotovo 60 kilograma manje, dokazala je da je transformacija puno više od gubitka kilograma. To je promjena načina života, mentalnog sklopa i svakodnevnih navika. Njezin put nakon showa bio je ispunjen velikim životnim promjenama, uključujući i razvod, koji je opisala kao pozitivnu prekretnicu, te pronalazak nove ljubavi.

Sada se Marija vratila svojoj rutini s novim ciljem – adventskim izazovom u kojem svaki dan hoda onoliko kilometara koji je datum u prosincu. Na dan objave, 12. prosinca, pred njom je bilo 12 kilometara. "Hladno je, mrak pada rano, zima je ali ja sam vani i idem dalje", poručila je odlučno. Njezina iskrenost i ranjivost, kao i uvijek, naišle su na golemu podršku pratitelja. U komentarima su se nizale poruke ohrabrenja i divljenja. "Bravo", "Mimi", pisali su joj prijatelji i fanovi, obasipajući je virtualnim pljeskom i srcima podrške.

Marijina priča snažan je podsjetnik da put prema zdravlju nije pravocrtan, već je ispunjen usponima, padovima i stalnim učenjem. "Tijelo ti uvijek uzvrati ono što mu daš. U Životu na vagi sam mu dala pokret i ono me izliječilo. Tri mjeseca pauze i odmah me upozorilo. Zato hodam opet. Gradim opet. I ne odustajem, bez obzira na hladnoću i kilometre. Ovo je moj proces i idem do kraja", zaključila je Marija, još jednom dokazavši da je njezina najveća snaga u nevjerojatnoj upornosti i volji da nikada ne odustane od sebe.