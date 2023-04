Zubar mi je htio dati nešto protiv boli, zamolio sam da provjeri da nije listi zabranjenih sredstava

U sklopu HOO-va tečaja edukacije zdravstvenih djelatnika u sportu održan je i zanimljiv pa i zabavan panel. Na njemu su sudjelovali veslački olimpijski pobjednici braća Sinković, zajedno s trenerom Nikolom Bralićem, te gimnastički olimpijski doprvak Tin Srbić, u pratnji trenera Lucijana Krcea, a među njima se našao i sedmerostruki olimpijac Zoran Primorac.

Trener na biciklu u opasnosti

Pričalo se, nerijetko i anegdotalno, o dostupnosti liječničkih specijalista različitih vrsta pri čemu je o važnosti istog za sportaše uvodno govorio upravo Primorac naznačivši i važnost postojanja osobe poput tajnice HOO-ove Zdravstvene komisije Mimi Vurdelje:

– Mimi je naš “džoker zovi”. Nama vrhunskim sportašima nije ugodno tražiti da budemo prioritet u našem zdravstvu, ali mi ponekad doista nemamo vremena za čekanje ako želimo nastupiti na nekom velikom natjecanju pa nam je potrebna hitna liječnička intervencija. A svi ti liječnici postali su, na svoj način, i dio našeg tima. Bio sam na sedam Olimpijskih igara i svi oni liječnici koji su bili s nama živjeli su za svaki naš rezultat i tako postali dio naše sportske obitelji i prijatelji.

Konkretan primjer iznio je gimnastički as Tin Srbić kazavši:

– Moj trener imao je problem s celijakijom i kada bi to utjecalo na njega, utjecalo bi i na mene jer bi se to osjetilo i u treningu. I zato je bilo jako bitno da on riješi taj problem jer kada je odnos sportaša i trenera kvalitetniji, i rezultati su bolji.

Mimi Vurdelja bila je vezni igrač i kod Tinovih ozljeda.

– Kada mi je ispala ključna kost, teta Mimi mi je brzinski dogovorila tecar terapije na koje i danas idem. Štoviše, danas odem na terapiju čak i kada me ništa ne boli. Nakon što je sanirana ključna kost pojavili su mi se bolovi u ramenu pa me teta Mimi spojila s ekspertom za rame profesorom Čičkom.

A profesor Čičak bavio se i ramenom jednog elitnog trenera. Riječ je o treneru braće Sinković Nikoli Braliću.

– Svoje najteže ozljede zaradio sam na Jarunu vozeći bicikl po trenerskoj stazi koja ide uz veslačku stazu. Nažalost, na toj stazi često se pojavljuju šetači pasa koje ja, gledajući svoje veslače, primijetim, ali ne primijetim uvijek tanki povodac pa se znalo dogoditi da zamotam psa oko prednjeg kotača. Posljedica toga bile su operacije oba ramena. Prije 20 godina operirao me je profesor Čičak, a u novije vrijeme bivši veslač i vrstan ortoped Tomislav Smoljanović.

Na pitanje slušaju li ga Sinkovići još uvijek, nakon osvojenih 18 zajedničkih medalja, Bralić je odgovorio potvrdno.

– Super je naš odnos s trenerom dok Brale subotom ne upali televiziju i vidi nas kako pjevamo maskirani u pastu i četkicu za zube – kazao je Valent aludirajući na nastup u televizijskom showu “Masked Singer”.

– A mi smo samo promovirali dentalno zdravlje – dodao je Martin koji je jednom Mimi hitno nazvao iz zubarske ordinacije:

– Kad mi je zubar htio dati nešto protiv bolova, zamolio sam ga da prvo nazove Mimi da vidi što mi doista smije dati, a da nije na listi zabranjenih sredstava.

Nadovezao se na temu i Valent:

– Mi sa svojom reputacijom višestrukih olimpijskih pobjednika i svjetskih prvaka dobivamo jako puno ponuda od raznih proizvođača vitamina i suplemenata i jako nam je važno da imamo osobu koja će te preparate i provjeriti.

A da su to isto učinili tadašnji treneri Marina Čilića i Sandre Perković, oni se nikad ne bi našli u doping-aferama.

– Čilićev kondicijski trener jednom je prilikom uzeo ugljikohidratni gel u kojem je bila zabranjena supstanca pa je bio pozitivan. A tadašnji Sandrin trener nabavio je neki napitak iz Amerike pod nekim komercijalnim imenom a da ga nije provjerio. Naime, IOC je u jednom svom istraživanju iznio podatak da čak 70 posto preparata na tržištu ima zabranjenu supstancu koja nije deklarirana.

A treneri poput Nikole Bralića ništa ne prepuštaju slučaju:

– Moji dečki su tako odgojeni da se ne smije uzeti ništa što nije provjereno – kazao je Brale našalivši se na temu poziva svoje veslačke braće:

– Kada vidim da me zove Martin, to je obično nešto oko treninga, eventualnog pomicanja termina, a kada zove Valent, uvijek sam u strahu da je u pitanju ozljeda.

Potvrdio je to i sam Valent:

– Ja sam valjda upoznao 90 posto svih ovih doktora koji su HOO-u uvijek na raspolaganju. A kad se ozlijedim, a sportaš kada ne može trenirati je u velikoj bijedi, osjetim da je netko iza mene i to mi puno znači, posebice ako dobijem termin isti dan, možda sutradan.

– Ma nije Valent tako često ozlijeđen, nego on glumi ozljedu da vidi kako sustav funkcionira – našalio se mlađi brat Sinković.

Estradni kineziolozi su opasni

Među stvarima koje smetaju Mimi Vurdelju su, kako je ona to nazvala, neki estradni kineziolozi i nutricionisti koji šakom i kapom dijele savjete o zdravom načinu prehrane i kojekakvim dijetama. I zato ona više voli sportaše koji su stalno nešto propituju pa makar bili i naporni:

– Uoči Olimpijskih igara u Riju veliku zabrinutost oko zagađenosti mora i virusa Zike iskazali su mi naši jedriličari Fantela i Marenić, o čemu smo razgovarali valjda pola godine. No, kada su osvojili olimpijsko zlato, obojica su skočila u ono smeće pa sam rekla: “Bože, budi im na pomoći” – ispričala je Mimi.