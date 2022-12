Zubac nastavio s dobrom formom unatoč porazu: Novi double-double u Clippersima

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac je upisao sinoć još jedan double-double, deseti ove sezone, u porazu LA Clippersa od gostujućih Sacramento Kingsa 96-123.

Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS Dec 3, 2022; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Clippers center Ivica Zubac (40) guards Sacramento Kings forward Domantas Sabonis (10) under the basket in the first quarter at Crypto.com Arena. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports Photo: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

Zubac je zabio 13 koševa (šut iz igre 5/6) i ugrabio 15 skokova te tome pridodao jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu u 27:05 minuta na terenu. Domantas Sabonis sa 24 koša predvodio sedam strijelaca s dvoznamenkastim učinkom u redovima Sacramenta. Keegan Murray je dodao 23 koša od čega tri trice u zadnjoj četvrtini.

Clippersi, koji su opet bili bez Paula Georgea i Kawhija Leonarda, Lukea Kennarda i Normana Powella, imali su loš šut u napadu (33 od 93) i 17 izgubljenih lopti. Najbolji strijelac Clippersa bio je sa 18 koševa Brandona Bostona Jr..

Portland Trail Blazers su na gostovanju pobijedili Utah Jazz sa 116-111, a do pobjede ih je predvodio Anfernee Simons s rekordom karijere od 45 poena. Jusuf Nurkić upisao je 15 pogodaka uz 14 skokova.

Kod Utaha najbolji je bio Jordan Clarkson, koji je imao je priliku izjednačiti, ali mu je lopta izbijena iz ruku 4,6 sekundi do kraja, sa 24 ubačaja.

Dallas Mavericks su u New Yorku sa 121-100 nadigrali Knickse, a Luka Dončić je zabio 30 koševa za pobjedu. Spencer Dinwiddie je sa 17 poena, devet skokova i devet asistencija ostao na korak od triple-doublea, a Mavericksima je ovo tek druga pobjeda u sedam utakmica. Julius Randle je predvodio Knickse sa 24 koša.

Foto: Brad Penner/REUTERS Dec 3, 2022; New York, New York, USA; Dallas Mavericks guard Luka Doncic (77) controls the ball against New York Knicks guard Quentin Grimes (6) during the second quarter at Madison Square Garden. Mandatory Credit: Brad Penner-USA TODAY Sports Photo: Brad Penner/REUTERS

Oklahoma City Thunder su u Minneapolisu sa 135-128 svladali Minnesota Timberwolvese kojima je ovo četvrti poraz u zadnjih pet utakmica. Najzaslužniji za drugu pobjedu zaredom Thundera bio je Shai Gilgeous-Alexander sa 33 koša.

Toronto Raptors su na krilima O-G.Anthonyja, koji je ubacio 32 koša, sa 121-118 pobijedili Orlando Magic u prvom susretu ove dvije momčadi ove sezone. Pascal Siakam dodao je 26 poena, osam skokova i 10 asistencija za Raptorse, koji su Magicu nanijeli osmi poraz zaredom.







Golden State Warriors su sa 120-101 bili bolji od Houston Rocketsa, a Andrew Wiggins je ubacio rekordnih osam trica u karijeri. On je utakmicu završio sa 36 koševa, Stephen Curry je dodao 20, a Jordan Poole 21.

Milwaukee Bucks su, iako bez Giannisa Antetokounmpa, Khrisa Middletona i Jruea Holidaya, u gostima sa 105-96 bili bolji od Charlotte Hornetsa 96