Hrvat oduševio Amerikance pa ga usporedili s jednim od najvećih: Zbog jedne stvari bio sam ljutit

Osim uvjerljive pobjede nad Indiana Pacersima (114:100), LA Clippersi su u nedjelju slavili i povijesni statistički učinak njihova hrvatskog centra Ivice Zupca. A divovski i snažni Čitlučanin izveo je predstavu za pamćenje te je postigao 31 koš (uz šut iz igre 14-17 i sedam zakucavanja), čak 29 skokova, tri asistencije i tri blokade i tako postao, kazat će pedantni NBA statističari, jedini igrač s takvim brojkama nakon legendarnog Kareema Abdul-Jabbara.

A jedan od najvećih igrača, još uvijek najbolji strijelac u povijesti NBA lige, takve je brojke ostvario još davne 1978. na utakmici u New Jerseyu. A blokade su se u NBA ligi kao statistički čimbenik počele pratiti od sezone 1973./1974.

Ljutit zbog 6. prekršaja

A Zubac je na tu domaću utakmicu svojih Clippersa došao u majici s crvenim kvadratićima. Taj susret počeo je otprilike tri sata nakon velike pobjede hrvatskih nogometaša nad Kanadom (4:1) pa je izbor odjevnog predmeta u kojem će doći na utakmicu sugerirao da je naš košarkaš na posao došao vrlo inspiriran. A nakon dominacije vatrenih i on je dominirao.

- To kako su hrvatski nogometaši igrali protiv Kanade me inspiriralo - priznao je nakon utakmice koja će ostati zabilježena u ljetopisima tog NBA kluba.

A Zubac je bio samo jedan skok udaljen od utakmice utakmica (30/30) pa su njegovi suigrači s klupe ljutito reagirali kada mu je sudac dvije minute prije kraja susreta dosudio šesti prekršaj onemogućivši ga da dohvati još taj jedan skok, ali i da postavi novi osobni rekord u broju koševa koji i dalje iznosi 32 (prošle sezone, protiv Denvera). No, i ovako će Big Zu (kako ga zovu u klubu) ući u povijesne NBA knjige.

Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

- Oduvijek sam želio u jednoj utakmici postići 20 i više koševa i skokova, a kada sam vidio da postoji mogućnost i za 30/30, to sam silno poželio. I zato sam bio ljutit na sebe kada sam napravio taj šesti prekršaj i morao izići van. No, svaki put kada netko pokuša jurišati na naš obruč, ja ga pokušavam blokirati.

Učinak u prvom poluvremenu od 16 koševa i 15 skokova zacijelo je Ivici sugerirao da, u utakmici svoje šeste NBA sezone, može ići na osobne rekorde.

- Rekao sam tada sebi da ću zgrabiti svaki mogući odbijanac. Ludo je biti spominjan u istoj rečenici s Kareemom.

U posljednjih 10 godina, hrvatski centar je tek četvrti igrač koji je uknjižio 30 koševa i najmanje 25 skokova. A to je za rukom pošlo još samo Dwightu Howardu dvaput (jednom 32 koša i 30 skokova, drugi put 36 koševa i 26 skokova) te Anthonyju Davisu (34 koša, 26 skokova) i LaMarcusu Aldridgeu (31 koš, 25 skokova).

- Ivica je svojoj momčadi jako važan igrač. To je momak koji svim srcem igra u svakoj utakmici i sjajno je što je na ovaj način za to i nagrađen. Sretan sam zbog njega, a sretni su i njegovi sugrači. Tražili su ga u reketu i zagrađivali suparničke igrače tako da on hvata odbijance - kazao je trener Clippersa Tyronn Lue koji mu je za uspomenu donio i loptu s kojom se igralo.

A suigrači su ga za uspomenu najprije, još na terenu, zalili energetskim napitkom, a potom u svlačionici i vodom. I to je bio izraz simpatija prema tom u momčadi Clippersa očito obljubljenom igraču za čijim prelaskom u redove gradskog rivala (razmijenjen je u veljači 2019.) još žale i mnogi navijači LA Lakersa.

A Ivičinih 29 skokova (čak 12 napadačkih) nije samo njegov osobni rekord nego i najbolji ovosezonski skakački učinak u cijeloj NBA ligi što je postignuće koje je pohvalio i vršitelj dužnosti izbornika hrvatske reprezentacije Aleksandar Petrović:

- To su fascinantne brojke i kapa mu dolje. Rijedak je to domet čak i kad govorimo o najvećim centrima u košarkaškoj povijesti. No, kada je o NBA riječ, valja voditi računa i protiv koga igrate, kakve centre ima suparnik. Jer, ako igraju s nižim i pokretljivijim centrima onda ovi visoki centri više nisu u dobroj situaciji. U NBA ligi ima možda osam do deset momčadi koje protiv Clippersa neće igrati small ball što Zupcu odgovara. Osim toga, uvijek postoji i analitička procjena stožera, statistički potkrijepljena, koja vam kaže profitirate li kada protiv niske petorke igrate s teškim centrom ili u obrani od pick and rolla više patite. Ako klupska analitika procijeni da biste zbog toga mogli biti u deficitu, taktika se odmah prekraja.

Nikad u Fibi što u NBA

Bez obzira na trenutak koji vrijedi slaviti, uvijek će biti i onih koji su spremni ustvrditi da takvo što Zubac nikad nije postigao, a i neće postići, u hrvatskom dresu. Ako i bude tako, razlog tome objašnjava izbornik Petrović:

- Uopće nije sporno da je NBA liga najjača liga, no ima jedan faktor u europskoj odnosno Fibinoj košarci koji je puno izraženiji nego u NBA košarci, a to je pitanje obrane od pick and rolla. Jer, kada igrate protiv centra kao što je Finac Markannen koji šutira trice, onda vam treba centar poput Matkovića koji će moći iskakati i na 10 metara. To je sofisticirana materija koja se ne može laički promatrati.

