GLOBAL PEACE INDEX

Izašla je nova karta koja ocjenjuje sigurnost zemalja. Slovenija je u top 10, a pogledajte na kojem se mjestu nalazi Hrvatska

Foto: Screenshot /Global Peace Index 2025
1/3
VL
Autor
Šimun Ilić
04.12.2025.
u 13:36

Na vrhu ljestvice  i ponovo,  je Island, zemlja koja već godinama predvodi GPI-rang liste. Niskom stopom kriminala, slabom militarizacijom i visokom društvenom kohezivnošću Island potvrđuje da mir i stabilnost nisu prepustili slučaju

Prema najnovijem Institute for Economics & Peace-u (IEP) i njihovom izvještaju Global Peace Index 2025 (GPI), globalna razina mira lagano se pogoršala u odnosu na prethodne godine, no neke države i dalje prednjače prema kriterijima društvene sigurnosti, izostanku oružanih sukoba te minimalne militarizacije. Na vrhu ljestvice  i ponovo,  je Island, zemlja koja već godinama predvodi GPI-rang liste. Niskom stopom kriminala, slabom militarizacijom i visokom društvenom kohezivnošću Island potvrđuje da mir i stabilnost nisu slučajnost. 

Iza Islanda su:

  • Irska

  • Novi Zeland

  • Austrija

  • Švicarska

  • Singapur

  • Portugal

  • Danska

  • Slovenija

  • Finska

S druge strane, globalni pokazatelji pokazuju da svijet u cjelini nije u stagnaciji. Veći broj država bilježi pogoršanje, s rastućim konfliktima, militarizacijom i političkom nestabilnošću. Hrvatska se nalazi na visokom 19. mjestu, što ju stavlja znatno visoko u usporedbi sa susjedstvom - Srbija je 64., Bosna i Hercegovina 59., Sjeverna Makedonija 51., a Crna Gora 34. mjesto. Slovenija se nalazi na visokom 9. mjestu. Na dnu ljestvice, među najmanje sigurnima, nalaze se Rusija, Ukrajina, Sudan, Demokratska Republika Kongo i Jemen, zemlje obilježene ratovima i stalnom nestabilnošću.

Foto: Screenshot /Global Peace Index 2025

Global Peace Index pokazuje kako mir nije samo odsutnost rata, već i kvalitetna socijalna struktura, pouzdane institucije i društvena kohezija. Dok male, stabilne zemlje bilježe odlične rezultate, većina svijeta i dalje se suočava s izazovima sigurnosti, što jasno pokazuje koliko je mir krhka i vrijedna kategorija u 2025. godini.

Foto: Screenshot /Global Peace Index 2025
Ključne riječi
karta sigurnost mir global peace index

Kupnja