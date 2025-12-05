Rekao da ide po slatkiše, vratio se s puškom? Ispalio četiri hica pa pobjegao! Još ga traže

Romsko naselje Sitnice sinoć oko 21 sat potreslo je strašno obiteljsko nasilje koje je rezultiralo smrću jedne žene i teškim ozljedama druge. Muškarac (40) iz Piškorovca, za kojim policija još intenzivno traga, automatskom puškom je usmrtio 28-godišnju ženu i teško ranio njezinu sestru. Ranjena žena je njegova nevjenčana supruga. Prema iskazima mještana, tragedija se dogodila u obiteljskoj kući žrtava.

"Njegova supruga je, kako sam čuo, ležala u krevetu kad je ovaj upao u kuću s automatskom puškom i počeo pucati. Pucao je i na njenu sestru koja nije živjela u toj kući, ali se evo našla u krivo vrijeme na krivom mjestu i jadnica je poginula. Došla je valjda posjetiti sestru. Susjeda ju je čula kako viče: "Nemoj mene, nemoj mene!". Pokušala je pobjeći, ali ju je upucao ispred kuće. U kući je navodno bio i njihov otac koji je pobjegao kroz prozor", kazao nam je mještanin koji ne želi da mu objavimo ime jer je počinitelj još na slobodi.

Muškarac je navodno jučer poslijepodne trebao započeti izdržavanje zatvorske kazne, pišu Međimurske novine. U kuću je došao oko 21 sat i odmah započeo svađu s nevjenčanom suprugom. Nakon verbalnog sukoba, prevario je ostale ukućane rekavši da ide po slatkiše u svoj automobil. Umjesto toga, iz vozila je uzeo automatsku pušku, za koju nitko od ukućana nije znao.

Vratio se unutra, repetirao pušku i tražio nevjenčanu suprugu. Jedan od prisutnih muškaraca uspio je pobjeći nakon čega je ovaj počeo pucati. Ubojica je ispalio ukupno četiri hica. Prema navodima svjedoka, sestra nevjenčane supruge koja je bila upucana u glavu dok je već bila na cesti, preminula je u bolnici od zadobivenih ozljeda, nedugo nakon pružene prve pomoći, pišu Međimurske novine. Njezina sestra, nevjenčana supruga ubojice, teško je ranjena hicima u nogu i prsa. Mještani su za njezine ozljede saznali tek nakon pet minuta, misleći da je kuća prazna.

Napadača policija i dalje traži. "Sve se odvilo u blizini slovenske granice i odmah je uspostavljena operativna suradnja sa slovenskom policijom. Ovdje teško da može biti riječ o nečem drugom osim femicida, jer se radi o bliskoj osobi. Imamo osnovanu sumnju tko bi mogao biti počinitelj i znamo za kim se traga. Napadač je recidivist, imao je 35 kaznenih prijava. S takvima imamo najveći problem", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović..

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna: ● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006 ● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222 ● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/