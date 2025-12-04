Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 187
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAVLADAO JE KAOS

'On je kukavica!': Poznati Hrvat izazvao skandal u susjedstvu, prijeti mu tužba zbog izdaje?

BASKET - Serie A - Acqua S.Bernardo Cantu vs Trapani Shark
Foto: Valerio Origo/IPA Sport / ipa-ag
1/4
VL
Autor
vecernji.hr
04.12.2025.
u 18:12

Pravi potres trese talijansku košarku nakon što je iskusni hrvatski trener Jasmin Repeša podnio ostavku u Trapani Sharksu. Sicilijanski klub ju je odbio i uzvratio brutalnim priopćenjem u kojem ga optužuju za bijeg i najavljuju pravnu bitku usred najveće krize u klubu

Iskusni hrvatski košarkaški stručnjak Jasmin Repeša (63) našao se u središtu nezapamćenog skandala nakon što je ove srijede podnio neopozivu ostavku na mjesto trenera talijanskog prvoligaša Trapani Sharksa. Umjesto prihvaćanja ostavke, sicilijanski klub uzvratio je oštrim priopćenjem, optuživši Repešu za kukavički bijeg i najavivši pravne mjere. Klub tvrdi da je hrvatski trener jednostrano odlučio raskinuti ugovor, navodeći kršenje ugovornih obveza kao razlog, što iz Trapanija kategorički poriču. "Takve optužbe su potpuno neutemeljene i bez dokaza. Repeša je danas odlučio napustiti momčad usred sezone, pobjegavši, bez pozdrava ikome, a kamoli onima koje je nazivao svojim 'narodom'. Odbio je čak i izravan telefonski razgovor s predsjednikom Antoninijem", stoji u brutalnom priopćenju kluba, koji naglašava da je Repeša slične poteze vukao i ranije u karijeri.

Repešina odluka, iako iznenadna, nije došla bez konteksta. Ambiciozni projekt Trapanija, koji se ove sezone vratio u prvu ligu nakon 32 godine, počeo se urušavati pod teretom ozbiljnih problema. Klub se suočava sa značajnim financijskim poteškoćama, a situaciju je dodatno pogoršao Talijanski košarkaški savez, koji im je zbog nepravilnosti oduzeo ukupno pet bodova. Zbog te kazne, Trapani je s fantastičnog omjera 8-1 i diobe prvog mjesta pao na petu poziciju. Kap koja je prelila čašu za Repešu navodno je bila odluka uprave da se kapetanu Amaru Alibegoviću, igraču kojeg je hrvatski trener iznimno cijenio, oduzme kapetanska vrpca te ga se do daljnjega udalji iz momčadi. "Sve ove glasine imale su velik utjecaj na našu momčad. Nije lako, to je svakodnevni stres", priznao je Repeša samo tjedan dana prije odlaska.

Turci tvrde da Livaković u siječnju napušta Španjolsku: Nikad bliže povratku u Dinamo

Iako uprava kluba u priopćenju tvrdi da je "uvijek redovito ispunjavala svoje ugovorne obveze", talijanski mediji izvještavaju o potpunom rasulu. Dva nova predmeta protiv kluba proslijeđena su Federalnom tužiteljstvu, a jedan od njih, navodno teži, uključuje i Poreznu upravu zbog duga od oko 120 tisuća eura, što je i razlog oduzimanja bodova. Situacija je postala toliko neizdrživa da je tijekom reprezentativne pauze veći dio stručnog stožera otišao kući, a momčad se jednostavno prestala pojavljivati na treninzima. Suočen s neupravljivom situacijom i bez ikakve podrške, Repeša je zaključio da daljnji nastavak suradnje nema smisla.

Klub je hrvatskom treneru postavio jasan ultimatum: ili će se vratiti i ispoštovati ugovorne obveze do kraja sezone, ili će se suočiti s tužbom. Trapani Sharksi zadržavaju pravo na "sve radnje radi zaštite svojih prava pred nadležnim tijelima", tvrdeći da im je Repešin potez nanio značajnu štetu ugledu i ostavio momčad u teškoj situaciji. Unatoč prijetnjama, čini se da je priča završena, jer prema posljednjim informacijama, Repeša je već napustio Italiju. Vođenje momčadi privremeno je preuzeo njegov dosadašnji pomoćnik Alex Latini.
Ključne riječi
skandal Italija Jasmin Repeša

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Stradun
Stradun
18:17 04.12.2025.

Dakle,ako sam shvatio dobro, Jasmin je branio Amara...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja