'On je kukavica!': Poznati Hrvat izazvao skandal u susjedstvu, prijeti mu tužba zbog izdaje?

Iskusni hrvatski košarkaški stručnjak Jasmin Repeša (63) našao se u središtu nezapamćenog skandala nakon što je ove srijede podnio neopozivu ostavku na mjesto trenera talijanskog prvoligaša Trapani Sharksa. Umjesto prihvaćanja ostavke, sicilijanski klub uzvratio je oštrim priopćenjem, optuživši Repešu za kukavički bijeg i najavivši pravne mjere. Klub tvrdi da je hrvatski trener jednostrano odlučio raskinuti ugovor, navodeći kršenje ugovornih obveza kao razlog, što iz Trapanija kategorički poriču. "Takve optužbe su potpuno neutemeljene i bez dokaza. Repeša je danas odlučio napustiti momčad usred sezone, pobjegavši, bez pozdrava ikome, a kamoli onima koje je nazivao svojim 'narodom'. Odbio je čak i izravan telefonski razgovor s predsjednikom Antoninijem", stoji u brutalnom priopćenju kluba, koji naglašava da je Repeša slične poteze vukao i ranije u karijeri.

Repešina odluka, iako iznenadna, nije došla bez konteksta. Ambiciozni projekt Trapanija, koji se ove sezone vratio u prvu ligu nakon 32 godine, počeo se urušavati pod teretom ozbiljnih problema. Klub se suočava sa značajnim financijskim poteškoćama, a situaciju je dodatno pogoršao Talijanski košarkaški savez, koji im je zbog nepravilnosti oduzeo ukupno pet bodova. Zbog te kazne, Trapani je s fantastičnog omjera 8-1 i diobe prvog mjesta pao na petu poziciju. Kap koja je prelila čašu za Repešu navodno je bila odluka uprave da se kapetanu Amaru Alibegoviću, igraču kojeg je hrvatski trener iznimno cijenio, oduzme kapetanska vrpca te ga se do daljnjega udalji iz momčadi. "Sve ove glasine imale su velik utjecaj na našu momčad. Nije lako, to je svakodnevni stres", priznao je Repeša samo tjedan dana prije odlaska.

Iako uprava kluba u priopćenju tvrdi da je "uvijek redovito ispunjavala svoje ugovorne obveze", talijanski mediji izvještavaju o potpunom rasulu. Dva nova predmeta protiv kluba proslijeđena su Federalnom tužiteljstvu, a jedan od njih, navodno teži, uključuje i Poreznu upravu zbog duga od oko 120 tisuća eura, što je i razlog oduzimanja bodova. Situacija je postala toliko neizdrživa da je tijekom reprezentativne pauze veći dio stručnog stožera otišao kući, a momčad se jednostavno prestala pojavljivati na treninzima. Suočen s neupravljivom situacijom i bez ikakve podrške, Repeša je zaključio da daljnji nastavak suradnje nema smisla.

Klub je hrvatskom treneru postavio jasan ultimatum: ili će se vratiti i ispoštovati ugovorne obveze do kraja sezone, ili će se suočiti s tužbom. Trapani Sharksi zadržavaju pravo na "sve radnje radi zaštite svojih prava pred nadležnim tijelima", tvrdeći da im je Repešin potez nanio značajnu štetu ugledu i ostavio momčad u teškoj situaciji. Unatoč prijetnjama, čini se da je priča završena, jer prema posljednjim informacijama, Repeša je već napustio Italiju. Vođenje momčadi privremeno je preuzeo njegov dosadašnji pomoćnik Alex Latini.