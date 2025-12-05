FOTO U Sloveniji odrezana i ukradena glava spomenika Titu, otkrivena u prtljažniku auta s hrvatskim tablicama

Na Titovom trgu u Velenju, počinitelj je u noći namjerno oštetio spomenik Josipu Brozu Titu i s njega skinuo glavu. Nakon što je građanin prijavio incident, velenjska policija je pronašla vozilo 49-godišnjeg osumnjičenika, zaustavila ga i u prtljažniku otkrila brončanu glavu. Općina je oštro osudila njegove postupke. Građanin Velenja nazvao je Policijsku postaju Velenje i prijavio da je u blizini Glazbene škole Velenje primijetio muškarca kako u tamno vozilo utovaruje veliki metalni predmet, a zatim se odvezao u smjeru raskrižja Tomšičeve i Jenkove ulice, piše 24ur.

Velenjski policajci, koji su provodili nadzor na ulicama Velenja, potom su u Ulici Simona Blatnike zaustavili 49-godišnjeg vozača osobnog vozila koje je odgovaralo opisu. Vozilo je imalo dvije različite hrvatske registarske pločice. Utvrdili su da se radi o građaninu s područja Velenja, koji je u svom prtljažniku skrivao glavu brončane, više od šest metara visoke skulpture Josipa Broza Tita. Kako je napisala Policijska uprava Celje, ovo je gnusni čin skrnavljenja kulturne i povijesne baštine. Policija i dalje prikuplja sve informacije i istražuje sumnju na počinjenje kaznenog djela oštećenja ili uništavanja stvari koje su od posebnog kulturnog značaja ili prirodne vrijednosti.

Općina Velenje u međuvremenu je najavila da će što prije započeti s popravkom štete na kipu i osigurati da se vrati u prvobitno stanje. "Općina Velenje oštro osuđuje svaki takav čin i naglašava da u našem gradu nema mjesta vandalizmu i napadima na kulturnu i povijesnu baštinu", napisali su. "Sramotan čin", napisao je na Facebooku gradonačelnik Velenja Peter Dermol, dodajući da poštovanje kulturne baštine mora biti jedna od ključnih vrijednosti zajednice u kojoj živimo. Kip Tita, vođe bivše SFR Jugoslavije i vođe partizanskog otpora tijekom Drugog svjetskog rata, postavljen je u Velenju 1999. godine na inicijativu lokalne zajednice. Brončanu skulpturu izradio je hrvatski kipar Antun Augustinčić, javlja STA.