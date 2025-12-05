Naši Portali
NOĆNI VANDALIZAM

FOTO U Sloveniji odrezana i ukradena glava spomenika Titu, otkrivena u prtljažniku auta s hrvatskim tablicama

Večernji.hr
05.12.2025.
u 11:16

Općina Velenje u međuvremenu je najavila da će što prije započeti s popravkom štete i osigurati da se vrati u prvobitno stanje

Na Titovom trgu u Velenju, počinitelj je u noći namjerno oštetio spomenik Josipu Brozu Titu i s njega skinuo glavu. Nakon što je građanin prijavio incident, velenjska policija je pronašla vozilo 49-godišnjeg osumnjičenika, zaustavila ga i u prtljažniku otkrila brončanu glavu. Općina je oštro osudila njegove postupke. Građanin Velenja nazvao je Policijsku postaju Velenje i prijavio da je u blizini Glazbene škole Velenje primijetio muškarca kako u tamno vozilo utovaruje veliki metalni predmet, a zatim se odvezao u smjeru raskrižja Tomšičeve i Jenkove ulice, piše 24ur.

Velenjski policajci, koji su provodili nadzor na ulicama Velenja, potom su u Ulici Simona Blatnike zaustavili 49-godišnjeg vozača osobnog vozila koje je odgovaralo opisu. Vozilo je imalo dvije različite hrvatske registarske pločice. Utvrdili su da se radi o građaninu s područja Velenja, koji je u svom prtljažniku skrivao glavu brončane, više od šest metara visoke skulpture Josipa Broza Tita. Kako je napisala Policijska uprava Celje, ovo je gnusni čin skrnavljenja kulturne i povijesne baštine. Policija i dalje prikuplja sve informacije i istražuje sumnju na počinjenje kaznenog djela oštećenja ili uništavanja stvari koje su od posebnog kulturnog značaja ili prirodne vrijednosti.

Općina Velenje u međuvremenu je najavila da će što prije započeti s popravkom štete na kipu i osigurati da se vrati u prvobitno stanje. "Općina Velenje oštro osuđuje svaki takav čin i naglašava da u našem gradu nema mjesta vandalizmu i napadima na kulturnu i povijesnu baštinu", napisali su. "Sramotan čin", napisao je na Facebooku gradonačelnik Velenja Peter Dermol, dodajući da poštovanje kulturne baštine mora biti jedna od ključnih vrijednosti zajednice u kojoj živimo. Kip Tita, vođe bivše SFR Jugoslavije i vođe partizanskog otpora tijekom Drugog svjetskog rata, postavljen je u Velenju 1999. godine na inicijativu lokalne zajednice. Brončanu skulpturu izradio je hrvatski kipar Antun Augustinčić, javlja STA.

Ključne riječi
Slovenija kip Josip Broz Tito

Komentara 22

Pogledaj Sve
SV
Svastacuje
11:36 05.12.2025.

Za potrebe slijedećega marša antifa

Avatar Stradun
Stradun
11:28 05.12.2025.

Mislio sam kako je kip postavljen odavno, tijekom onih olovnih vremena, a ispada " 1999. godine na inicijativu lokalne zajednice"...Pa što je tim Slovencima?....Ah ,da. Ima tamo puno došljaka...Vjerojatno zato.

RA
Rafael945
11:40 05.12.2025.

tito je gradonačelniku Velenja kulturna baština. Sad me samo zanima gdje pronalaze ovakve bolesne likove?

