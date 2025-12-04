Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 206
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
HRVATSKO PRVENSTVO

Košarkaši Splita uvjerljivi protiv Šibenke, slavili s ogromnom razlikom

Split: Susret Splita i Šibenke u 10. kolu SuperSport Premijer lige
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
04.12.2025.
u 20:26

Nakon što je hrvatska reprezentacija uspješno odradila prve dvije utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, utakmicama 10. kola nastavlja se natjecanje u SuperSport Premijer ligi

Kolo je počelo dalmatinskim derbijem Splita i Šibenke na Gripama, a slavili su "Žuti sa 110-72. Split je već nakon prve četvrtine vodio sa 31-17 usmjerivši utakmicu u jednom pravcu. Na poluvremenu je domaćin imao +23, na koncu treće dionice prednost je iznosila 28 razlike, a na koncu velikih 38 razlike.

U redovima Splita čak 10 igrača se upisalo među strijelce, pri čemu su šestorica imala dvoznamenkasti broj koševa. Domaćine su predvodili Paolo Marinelli sa 16 koševa i sedam asistencija, Jacob Geno Stephens sa 15 koševa, te Antonio Jordano i Ivan Perasović sa po 12 koševa. Kod Šibenika Petar Vujačić je zabio 17, a Vincent Golson 16 koševa.

U petak je Dubrovnik domaćin Dubravi. Subota donosi susrete Cibone i Kvarnera te Alkara i Zaboka, dok se u nedjelju sastaju Dinamo-Zagreb i Samobor te Cedevita Junior i Zadar.

Split vodi na ljestvici sa omjetom 9-1, Zadar je na 8-1. Treće mjesto zauzima Zabok (6-3), a slijede ga Cibona, Samobor i Dubrovnik s po pet pobjeda, pri čemu treba naglasiti da su Zagrepčani odigrali utakmicu manje. Po četiri pobjede imaju Dinamo (također s utakmicom manje) i Alkar. Kvarner je na tri pobjede, Cedevita Junior i Dubrava na po dvije, dok je Šibenka ostvarila samo jednu pobjedu.
Ključne riječi
šibenka KK Split košarka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja