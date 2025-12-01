Naši Portali
DRUGI NAJMOĆNIJI ČOVJEK UKRAJINE

Shvatili smo koliko je utjecajan čim smo vidjeli njegove – tenisice

Autor
Tomislav Krasnec
01.12.2025.
u 12:00

Jermak nije među formalno osumnjičenima i optuženima u korupcijskoj istrazi, ali pretres njegova stana u petak prošloga tjedna, i njegova ostavka, daju naslutiti da se ide i u njegovu smjeru

Kad se tog toplog listopadskog dana pojavio na velikoj terasi hotela Excelsior u Dubrovniku, vidjelo se – i najneupućenijem promatraču to je moglo biti jasno – da Andrij Jermak ima najveću težinu među svim Ukrajincima s kojima je doputovao predsjednik Volodimir Zelenski. Ne znam zašto, ali ja sam taj dojam važnosti stekao po njegovim – tenisicama. Neki su drugi mogli taj dojam steći i po tome što Jermaku, ležerno naslonjenom na rukohvat betonske ograde terase s pogledom na Lokrum, s nekim posebnim očekivanjem ili važnošću prilaze i turski šef diplomacije Hakan Fidan i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, pa se upuštaju u neke razgovore za koje je s naših metar-dva udaljenosti vidljivo (i čujno) da nisu uobičajeni "small talk". Ali, ja sam, opet, gledao u Jermakove tenisice. Valjda još od vremena mladih dubrovačkih branitelja poput Andrije Jarka, koji su u svoje vrijeme u svojim verzijama vojno-civilne odjeće branili Grad, nije na dubrovačkim ulicama i terasama bilo tako coolerski improviziranih ratnih uniformi kao kad su se tog 9. listopada 2024. u Dubrovnik slili Ukrajinci, sudionici summita između Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe. Najbolji komad obuće, međutim, imao je Jermak. Tenisice u kombinaciji boja kojima je zajedničko to da vuku na vojne i maskirne tonove. Tenisice za koje bih i danas volio doznati gdje li ih je Jermak nabavio.

Ključne riječi
ostavka korupcija obrana Ukrajina Volodimir Zelenski Andrij Jermak

Komentara 1

Pogledaj Sve
HR
HrvojeWaldenstein
12:33 01.12.2025.

a tek trenirku? Ravno iz Bosne ju je uzeo, jel tako?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

