Shvatili smo koliko je utjecajan čim smo vidjeli njegove – tenisice

Kad se tog toplog listopadskog dana pojavio na velikoj terasi hotela Excelsior u Dubrovniku, vidjelo se – i najneupućenijem promatraču to je moglo biti jasno – da Andrij Jermak ima najveću težinu među svim Ukrajincima s kojima je doputovao predsjednik Volodimir Zelenski. Ne znam zašto, ali ja sam taj dojam važnosti stekao po njegovim – tenisicama. Neki su drugi mogli taj dojam steći i po tome što Jermaku, ležerno naslonjenom na rukohvat betonske ograde terase s pogledom na Lokrum, s nekim posebnim očekivanjem ili važnošću prilaze i turski šef diplomacije Hakan Fidan i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, pa se upuštaju u neke razgovore za koje je s naših metar-dva udaljenosti vidljivo (i čujno) da nisu uobičajeni "small talk". Ali, ja sam, opet, gledao u Jermakove tenisice. Valjda još od vremena mladih dubrovačkih branitelja poput Andrije Jarka, koji su u svoje vrijeme u svojim verzijama vojno-civilne odjeće branili Grad, nije na dubrovačkim ulicama i terasama bilo tako coolerski improviziranih ratnih uniformi kao kad su se tog 9. listopada 2024. u Dubrovnik slili Ukrajinci, sudionici summita između Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe. Najbolji komad obuće, međutim, imao je Jermak. Tenisice u kombinaciji boja kojima je zajedničko to da vuku na vojne i maskirne tonove. Tenisice za koje bih i danas volio doznati gdje li ih je Jermak nabavio.