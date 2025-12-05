Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
OBJAVA GANULA MNOGE

Biste li je prepoznali? Ova beba je danas naša poznata glumica, nedavno je i sama postala majka

Foto: Instagram
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
05.12.2025.
u 11:14

No, ono što ovu objavu čini posebnom jest emotivna poruka kojom je Vitomira opisala dolazak svoje kćeri na svijet. "Padao je ogromni snijeg, a ona je došla u 02.05 dramatično, kako joj i priliči", započela je glumica svoju priču, slikajući živopisnu sliku hladne zimske noći prije 32 godine, kada je usred snježne mećave na svijet stiglo njezino prvo i jedino dijete. Već u prvoj rečenici osjeća se ponos majke koja u svojoj kćeri od prvog trenutka prepoznaje snažan i jedinstven karakter.

Vitomira Lončar, jedna od najsvestranijih i najcjenjenijih hrvatskih glumica, producentica i znanstvenica, koja već godinama gradi impresivnu akademsku karijeru u kineskom Xi'anu, ponovno je dokazala da daljina ne može umanjiti snagu obiteljske ljubavi. U dirljivoj objavi na svom Instagram profilu, Vitomira je sa svojim pratiteljima podijelila intiman trenutak i čestitala 32. rođendan svojoj kćeri, Bugi Mariji Šimić Milošev, na način koji je mnoge ostavio bez daha i ganuo do suza. Objavivši dragocjenu fotografiju iz obiteljskog albuma, staru više od tri desetljeća, glumica je otvorila vrata svoje prošlosti i otkrila detalje dramatičnog dana koji joj je zauvijek promijenio život. Na fotografiji koju je podijelila, vidimo preslatku bebu širokih, znatiželjnih očiju, umotanu u pletenu odjeću, sliku čiste nevinosti koja je odmah osvojila srca pratitelja.

No, ono što ovu objavu čini posebnom jest emotivna poruka kojom je Vitomira opisala dolazak svoje kćeri na svijet. "Padao je ogromni snijeg, a ona je došla u 02.05 dramatično, kako joj i priliči", započela je glumica svoju priču, slikajući živopisnu sliku hladne zimske noći prije 32 godine, kada je usred snježne mećave na svijet stiglo njezino prvo i jedino dijete. Već u prvoj rečenici osjeća se ponos majke koja u svojoj kćeri od prvog trenutka prepoznaje snažan i jedinstven karakter.

Nastavak poruke otkriva duboku povezanost i razumijevanje koje dijele majka i kći. "Sve je toga dana bilo too much, pa se nije za čuditi da je poznata po - too much", napisala je Vitomira, koristeći izraz "too much" kao svojevrsni kompliment i opis Bugine vibrantne osobnosti. Ta fraza, koja bi se mogla protumačiti kao pretjeranost, u njihovom odnosu očito simbolizira obilje – obilje emocija, strasti, talenta i životne energije. To je šifra ljubavi, način na koji majka slavi kćerinu jedinstvenost i hrabrost da živi život punim plućima. Svoju je poruku zaokružila nizom nježnih nadimaka koji svjedoče o beskrajnoj majčinskoj ljubavi: "Srećice moja, Grudice moja, Buhtlice moja, uživaj u svakome danu". Ove tople riječi, poznate mnogima iz vlastitog djetinjstva, odjeknule su posebno snažno, pokazujući da bez obzira na to koliko godina prođe, za majku njezino dijete zauvijek ostaje njezina mala "buhtlica".

Buga Marija Šimić dirljivom objavom prisjetila se trenutka kada je saznala da je trudna
1/11

Objava je, očekivano, izazvala lavinu pozitivnih reakcija. U kratkom roku, prostor za komentare ispunile su čestitke i lijepe želje upućene slavljenici Bugi. Prijatelji, kolege i brojni pratitelji pridružili su se slavlju, ostavljajući poruke poput: "Sretan rođendan, draga Bugo!" i "Sretan rođendan draga @bugamarijasimic". 

Ova rođendanska čestitka ima i dodatnu, posebnu dimenziju. Naime, Buga Marija Šimić, "buhtlica" s fotografije, danas je i sama majka. Krajem 2024. godine, Buga i njezin suprug dobili su svoje prvo dijete, sina Maija, čime je Vitomira Lončar postala ponosna baka. Taj sretni događaj unio je novu radost u obitelj i zasigurno produbio vezu između majke i kćeri.
Ključne riječi
mama i beba obitelj Buga Marija Šimić Milošev Ivica Šimić mala scena vitomira lončar showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

VELIKI KONCERT

VIDEO Članovi A-strana banda otkrivju nam detalje glazbenog spektakla u Tvornici kulture

Na legendarnoj pozornici nastupit će originalna postava A strana banda, koju čini 15 profesionalnih glazbenika uz osam vrhunskih vokala, sve pod vodstvom glazbenog producenta Nikše Bratoša i koproducenta zvuka Muca Softića. Atmosferu će dodatno usijati posebni gosti koje zasad ne otkrivaju, ali obećavaju pravi spektakl, kojeg sigurno neće nedostajati uz vrhunske instrumentaliste i mlade vokale.

Učitaj još

Kupnja