Biste li je prepoznali? Ova beba je danas naša poznata glumica, nedavno je i sama postala majka

Vitomira Lončar, jedna od najsvestranijih i najcjenjenijih hrvatskih glumica, producentica i znanstvenica, koja već godinama gradi impresivnu akademsku karijeru u kineskom Xi'anu, ponovno je dokazala da daljina ne može umanjiti snagu obiteljske ljubavi. U dirljivoj objavi na svom Instagram profilu, Vitomira je sa svojim pratiteljima podijelila intiman trenutak i čestitala 32. rođendan svojoj kćeri, Bugi Mariji Šimić Milošev, na način koji je mnoge ostavio bez daha i ganuo do suza. Objavivši dragocjenu fotografiju iz obiteljskog albuma, staru više od tri desetljeća, glumica je otvorila vrata svoje prošlosti i otkrila detalje dramatičnog dana koji joj je zauvijek promijenio život. Na fotografiji koju je podijelila, vidimo preslatku bebu širokih, znatiželjnih očiju, umotanu u pletenu odjeću, sliku čiste nevinosti koja je odmah osvojila srca pratitelja.

No, ono što ovu objavu čini posebnom jest emotivna poruka kojom je Vitomira opisala dolazak svoje kćeri na svijet. "Padao je ogromni snijeg, a ona je došla u 02.05 dramatično, kako joj i priliči", započela je glumica svoju priču, slikajući živopisnu sliku hladne zimske noći prije 32 godine, kada je usred snježne mećave na svijet stiglo njezino prvo i jedino dijete. Već u prvoj rečenici osjeća se ponos majke koja u svojoj kćeri od prvog trenutka prepoznaje snažan i jedinstven karakter.

Nastavak poruke otkriva duboku povezanost i razumijevanje koje dijele majka i kći. "Sve je toga dana bilo too much, pa se nije za čuditi da je poznata po - too much", napisala je Vitomira, koristeći izraz "too much" kao svojevrsni kompliment i opis Bugine vibrantne osobnosti. Ta fraza, koja bi se mogla protumačiti kao pretjeranost, u njihovom odnosu očito simbolizira obilje – obilje emocija, strasti, talenta i životne energije. To je šifra ljubavi, način na koji majka slavi kćerinu jedinstvenost i hrabrost da živi život punim plućima. Svoju je poruku zaokružila nizom nježnih nadimaka koji svjedoče o beskrajnoj majčinskoj ljubavi: "Srećice moja, Grudice moja, Buhtlice moja, uživaj u svakome danu". Ove tople riječi, poznate mnogima iz vlastitog djetinjstva, odjeknule su posebno snažno, pokazujući da bez obzira na to koliko godina prođe, za majku njezino dijete zauvijek ostaje njezina mala "buhtlica".

Buga Marija Šimić dirljivom objavom prisjetila se trenutka kada je saznala da je trudna

Objava je, očekivano, izazvala lavinu pozitivnih reakcija. U kratkom roku, prostor za komentare ispunile su čestitke i lijepe želje upućene slavljenici Bugi. Prijatelji, kolege i brojni pratitelji pridružili su se slavlju, ostavljajući poruke poput: "Sretan rođendan, draga Bugo!" i "Sretan rođendan draga @bugamarijasimic".

Ova rođendanska čestitka ima i dodatnu, posebnu dimenziju. Naime, Buga Marija Šimić, "buhtlica" s fotografije, danas je i sama majka. Krajem 2024. godine, Buga i njezin suprug dobili su svoje prvo dijete, sina Maija, čime je Vitomira Lončar postala ponosna baka. Taj sretni događaj unio je novu radost u obitelj i zasigurno produbio vezu između majke i kćeri.