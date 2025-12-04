Ne ostavljajte ih uključene! Ovih pet uređaja u domu predstavlja najveći rizik od požara

Mnogi kućanski uređaji danas dolaze s opcijom stanja pripravnosti, što može biti praktično, ali istovremeno nosi i sigurnosni rizik. Ostaviti uređaje uključenima dok niste kod kuće može povećati opasnost od pregrijavanja, električnog udara ili čak požara. Stručnjak je rekao da obitelji svakodnevno koriste potencijalno opasne uređaje bez prepoznavanja znakova upozorenja na električne kvarove. To bi moglo predstavljati značajan rizik od požara i strujnog udara u domovima.

Charanjit Mannu, direktor Elec Traininga, rekao je da su električni grijači na vrhu popisa. "Električni grijači su na vrhu popisa najopasnijih kućanskih aparata zbog visoke potrošnje energije i toplinske snage", objasnio je. Prema stručnjaku, ovi uređaji troše značajnu struju. Postavljeni u blizini zapaljivih materijala stvaraju ozbiljne opasnosti od požara. "Držite grijače najmanje jedan metar od bilo kojih zapaljivih predmeta. Redovito provjeravajte ima li oštećenja na kabelu", savjetovao je Mannu. Perilice i sušilice rublja zauzimaju drugo mjesto po broju požara uzrokovanih električnom energijom u kućanstvu, piše Daily Express.

"Mješavina vode, struje, elemenata visoke temperature i pokretnih dijelova čini ove uređaje posebno opasnima. Redovite provjere održavanja sprječavaju nakupljanje dlačica u sušilicama, što često izaziva požare", objasnio je. Također je važno ne uključivati ​​sušilice rublja noću kada spavate ili niste kod kuće. Kuhinjski aparati, poput kuhala za vodu i tostera, zauzeli su treće mjesto na popisu. Ovi mali, ali snažni uređaji često ostaju stalno uključeni u struju. "Tosteri sadrže grijaće elemente koji mogu zapaliti mrvice koje se skupljaju na dnu. Ljudi ih zaborave redovito čistiti, što stvara tihi rizik od požara u mnogim kuhinjama", objasnio je stručnjak.

Produžni kabeli i adapteri s više utičnica zauzeli su četvrto mjesto u Mannuovoj procjeni. Ovi predmeti često se preopterete kada se istovremeno spoji više uređaja velike snage. "Vidim domove s lančano spojenim produžnim kabelima ili adapterima spojenim na druge adaptere. To stvara prekomjernu struju kroz ožičenje koje nije dizajnirano za takva opterećenja, što dovodi do pregrijavanja i potencijalnih požara", rekao je Mannu.

Punjači za telefone našli su se na petom mjestu. Krivotvoreni ili oštećeni punjači nemaju ključne sigurnosne značajke originalnih proizvoda. Mogu se pregrijati, imati neadekvatnu izolaciju ili isporučivati pogrešan napon uređajima, stvarajući opasnost od požara i električnog udara. Većina električnih požara može se spriječiti pravilnim održavanjem i pažnjom, tvrdi Mannu. Upozorio je da ljudi nikada ne bi smjeli ignorirati znakove upozorenja te da uređaje s kvarovima trebaju pregledati kvalificirani električari.