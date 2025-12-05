Garcia otkrio hoće li Livaja krenuti od prve minute pa poručio: 'Dinamo je bolji nego prošle sezone'

Nogometaši Hajduka u subotu od 15 sati gostuju na Maksimiru u sklopu 16. kola HNL-a. Bit će to drugi ovosezonski derbi, a u prvom je Dinamo na Poljudu slavio s 2:0 golovima Arbera Hoxhe i Monsefa Bakrara. Za Bijele je ovo prilika da preskoče Dinamo na prvom mjestu i gotovo pa osiguraju titulu jesenskog prvaka.

Nakon ove utakmice, obje će momčadi odigrati još dva prvenstvena susreta do zimske stanke. Utakmicu je najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia:

Prvo pitanje ticalo se Marka Livaje i hoće li on započeti sutrašnju utakmicu:

- Ovo pitanje nisam očekivao. Šalu na stranu. Možda će početi. Prošlu utakmicu igrao je 30+ minuta, a vidjet ćemo hoće li startati. Njegov povratak je proces, a postoji mogućnost da zaigra - rekao je Garcia.

Hoće li biti promjena u sastavu zbog rezultata protiv Rijeke i Varaždina?

- Rezultati nikad nisu presudni kod mojih odluka. U Rijeci nam se dogodio black-out, a kad se pogleda utakmica s Varaždinom mi bi od deset puta pobijedili u devet. Zadovoljan sam sa tom utakmicom. Nije Varaždin kontrolirao utakmicu, mu smo je kontrolirali i kreirali smo više prilika. Nismo City ili Arsenal, ali naš nivo igre je vrlo stabilan. Ne treba previše mijenjati.

Mikić će startati na desnom boku Dinama, je li njegovo neiskustvo prilika za Hajduk?

- Ne bih rekao da tu imamo posebnu priliku. On igra za prvu momčad Dinama, a ja nisam vidio lošeg igrača kod njih. Što ima veze ako je mlad? Mi imamo pet mladih igrača. Ako tako gledate onda naši protivnici trljaju ruke kada igraju protiv nas. Kada igrate protiv Dinama i Rijeke morate biti stabilni jer oni ne promašuju.

Smatrate li dobrim za vašu momčad što Dinamo u utakmicu ulazi kao favorit?

- Nama je svaka utakmica motivacija, ali je i svaka izrazito teška. Dinamo je potrošio milijune na momčad, onda neću pričati o kvaliteti. Imamo ju i mi i gladni smo. Dat ćemo sve od sebe, ali realnost je da je u ovoj ligi Dinamo favorit u svakoj utakmici.

Kakav je plan igre?

- Dinamo je ove godine bolji nego prošle. Imaju svježinu i kvalitetu. Oni su jako gladni. Bili su kažnjavani kada su gubili, ali to je sve dio procesa. Mislim da su odlični i da imaju dobrog trenera. Mi ćemo ih napasti, nećemo se nikoga bojati. Ja sam uvijek bio napadački orijentiran pa ću tako nastaviti i u Hajduku. Netko može reći da sam idiot jer se nisam branio. Ako uzmemo tri boda onda ću biti top, ako izgubimo onda će me zvati idiotom.

Što će biti ključ derbija?

- Nekad ljudi uđu u derbi s prevelikim emocijama, sve se to preuveličava nekako. Ali, točno je da je to posebna utakmica koja jako utječe na sve aspekte. Mi pokušavamo biti konstantni. To je sve što želimo pa ćemo vidjeti možemo li slaviti. Ako momčad zna što radi rezultat i tijek utakmice neće puno utjecati na igrače. Najbolji je osjećaj kada igrač osjeti da je bio bolji od protivnika. Nisam previše zabrinut za momke. Oni znaju tko su i što i koliko vrijede. Protiv Varaždina smo promašili pet golova, ali to se događa.

Jeste li pod većim pritiskom vi ili Mario Kovačević?

- Generalno, ako si trener Dinama u ovoj ligi imaš veći pritisak od ostalih jer imaš najviše novca i najviše titula. U Hajduku imaš pritisak odasvud, nekad ne znam ni zašto. Ne znam tko od nas dvojice ima veći pritisak.

Odakle vam prijeti najveća opasnost?

- Hoxha je opasan, ali nikad se ne fokusiram previše na protivničke igrače. Bitno je da se oni protiv nas ne osjećaju udobno. Ne znam tko je najopasniji u Dinamu. Trenutno je Hoxha, ali Bakrar i Beljo su sposbni zabiti 25 golova do kraja sezone. Trenutno je Hoxha najkonstantniji, ali to nas ne zanima previše.

Trener Dinama Mario Kovačević odlučio je kako neće održati press konferenciju uoči utakmice već će Dinamo objaviti njegovu unaprijed snimljenu najavu.