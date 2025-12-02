Tko u Hrvatskoj ne plaća zdravstveno osiguranje: Država se u zdravstvu odrekla 1,5 milijardi €

Iako je utemeljeno opravdanje da njezina cijena nije rasla godinama, poskupljenje police dopunskog zdravstvenog osiguranja za 60%, na 180 eura godišnje, nameće pitanje pravednosti financiranja javnog zdravstva koje za 4,017 milijuna zdravstvenih osiguranika plaća trećina zaposlenih, među kojima je njih oko pola milijuna na minimalcu, pa plaćaju i manje doprinose. Zbog dugih lista čekanja, koje praktički onemogućavaju pristup zdravstvenoj skrbi građanima koji je ne mogu platiti privatno, nameće se i pitanje hoće li se nakon uvođenja Registra stanovništva 2026., kada će biti poznato prihodovno-imovinsko stanje svih građana, porezno opterećenje više preusmjeriti s rada na prihode od dobiti i imovine – umjesto da se rupe u zdravstvenom i mirovinskom sustavu, koje se ne mogu pokriti doprinosima, i dalje krpaju iz proračuna.