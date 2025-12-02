Naši Portali
RAST CIJENE

Tko u Hrvatskoj ne plaća zdravstveno osiguranje: Država se u zdravstvu odrekla 1,5 milijardi €

Autor
Dijana Jurasić
02.12.2025.
u 05:59

Rast cijene police dopunskog osiguranja na 180 eura godišnje ponovno je stavio u fokus nejednakosti u financiranju sustava, koji se oslanja na doprinose tek trećine zaposlenih, dok dugačke liste čekanja građanima i dalje ograničavaju pristup zdravstvenoj skrbi

Iako je utemeljeno opravdanje da njezina cijena nije rasla godinama, poskupljenje police dopunskog zdravstvenog osiguranja za 60%, na 180 eura godišnje, nameće pitanje pravednosti financiranja javnog zdravstva koje za 4,017 milijuna zdravstvenih osiguranika plaća trećina zaposlenih, među kojima je njih oko pola milijuna na minimalcu, pa plaćaju i manje doprinose. Zbog dugih lista čekanja, koje praktički onemogućavaju pristup zdravstvenoj skrbi građanima koji je ne mogu platiti privatno, nameće se i pitanje hoće li se nakon uvođenja Registra stanovništva 2026., kada će biti poznato prihodovno-imovinsko stanje svih građana, porezno opterećenje više preusmjeriti s rada na prihode od dobiti i imovine – umjesto da se rupe u zdravstvenom i mirovinskom sustavu, koje se ne mogu pokriti doprinosima, i dalje krpaju iz proračuna.

DU
dufour
07:24 02.12.2025.

zastrašujuće je kako Večernji zataškava činjenicu da je Afganistanac napao časnu sestru u Zagrebu! Kome treba ovo zataškavanje? Da li na ovaj način sprečavaju da se ne pokrene neki otpor protiv Afganistanaca koje nam EU dostavlja zrakoplovima? Izgleda da je ovo scenario i vladajućih i Možemovaca da sakriju što je netko "dogovorio" u EU

Avatar BravarBroz
BravarBroz
07:09 02.12.2025.

Lažni Subnor 2.0. Lažni, razni uhljebi i sl. Zbog toga demografski nestajemo. Hoće žene radjati ali u drugim zemljama

Avatar vratio_se_ćaća
vratio_se_ćaća
07:03 02.12.2025.

Prešlo je sve granice da ja sa prosječnom plaćom plaćam više poreza i doprinosa od tamo nekog poljoprivrednika, građevinca ili ribara koji okreću milijune na godišnjoj razini.

