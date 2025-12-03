Zupčevi Clippersi objasnili zašto su otpustili trenera

Američka profesionalna košarkaška NBA momčad Los Angeles Clippers otpustila je svog legendarnog razigravača, 40-godišnjeg Chrisa Paula koji se ovoga ljeta vratio u klub nakon osam godina.

"Razilazimo se s Chrisom i on više neće biti dijelom momčadi. Poradit ćemo s njim na sljedećim koracima u njegovoj karijeri. On je legendarni Clipper i imao je povijesnu karijeru. Moram također nešto razjasniti: nitko ne krivi Chrisa za loše rezultate ove sezone. Za njih ja snosim odgovornost. Mnogo je razloga zašto se mučimo", kazao je predsjednik Clippersa Lawrence Frank.

Clippersi su vrlo loše započeli ovu sezonu, trenutačno su na omjeru pobjeda i poraza 5-16 i vrlo je vjerojatno kako bi mogli propustiti doigravanje ove sezone.

Paul je igrao za Clipperse od 2011. do 2017. godine da bi ljetos potpisao jednogodišnji ugovor s momčadi iz Los Angelesa vrijedan 3.6 milijuna dolara. No, ove je sezone na prosjecima od 2.9 poena, 3.3 asistencije i 1.8 skokova.

"Upravo sam saznao kako su me poslali doma", objavio je Paul nakon što je saznao vijest.

Tijekom svoje 21-godišnje NBA karijere Paul je ostvario 12552 aistencije i 2728 osvojenih lopti što ga svrstava na drugo mjesto svih vremena u obje kategorije, odmah iza velikog Johna Stocktona.

Prije prvog dolaska u Clipperse Paul je od 2005. do 2011. igrao za tadašnje New Orleans Hornetse, dok je nakon odlaska iz Clippersa bio član Houston Rocketsa (2017-19), Oklahoma City Thundera (2019-20), Phoenix Sunsa (2020-23), Golden State Warriorsa (2023-24) i San Antonio Spursa (2024-25).