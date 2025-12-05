Repeša: U Trapaniju više nije bilo moguće raditi na profesionalnoj razini

Hrvatski stručnjak Jasmin Repeša (63) odlučio je napustiti svoj talijanski klub Trapani Sharks jer mu vodstvo kluba nije u stanju omogućiti normalne uvjete za rad. A to dakako, ponajviše, podrazumijeva plaćene igrače kojima kasne plaće do mjere da imaju uvjete za raskid ugovora. A isti je slučaj i s hrvatskim trenerom za kojeg su se ti uvjeti stekli još početkom studenog.

I prije no što mu je predsjednik i vlasnik kluba Valerio Antonini najavio privatnu tužbu i to u pismu medijima a potom i u razgovoru za dnevni list La Gazzetta dello Sport, Repeša se oglasio svojim pismom navijačima Trapani Sharka u kojem stoji sljedeće:

- Unatoč tome što sam uvije davao 101 posto od sebe, zbog okolnosti kreiranih od određenih ljudi, više nije bilo moguće nastaviti raditi posao na profesionalnoj razini. U ovakvim okolnostima, odluka da raskinem ugovor bila je jedina ispravna.

I doista, Repeša se našao u vrlo neobičnoj situaciji da zbog klupskih dugova u talijansko prvenstvo mora ući s četiri boda manje. A kako je klub po putu još dobio jedan kazneni bod, a najavljen je još jedan, umjesto na čelu talijanske lige (Serie A), sa skorom 8-1, Trapani je peti.

- Po svim sportskim standardima, mi zaslužujemo dijeliti prvo mjesto. No, zbog neprofesionalnog ponašanja određenih osoba, to nam je onemogućeno. Unatoč svemu, mi smo pokazali što znači biti tim... i meni je bila čast voditi skupinu sportaša koji nikad ne odustaju. Odlazim s tugom ali i ponosom jer znam da sam svaki dan od sebe sve davao. Dakako, nadam se da više neću čitati lažne optužbe oko kluba na račun igrača ili stručnog stožera. Jer, nitko od njih, apsolutno nitko, nije zaslužio jednu jedinu lošu riječ.

Nakon svega Antoninijeve prijetnje čine se kao dobar blef tim više što se zna da je riječ o "kontroverznom poduzetniku" sa Sicilije koji ne posluje baš najurednije. Štoviše, kad su u pitanju gostovanja momčadi po Italiji znale se dogoditi da klub ne odsjedne u istom hotelu jer mu trošak od prethodnog gostovanja nije plaćen. Ili bi pak igračima pokazivao lažne uplatnice uvjeravajući ih da im je uplatio i da je to što im još nije sjelo na račun zbog sporog funkcioniranja banke. Isto tako, ide priča i da bi predsjednik pokupio utržak od domaćih utakmica i da ga tri dana ne bi bilo nigdje. Osim toga, Repeša je bio taj koji je zvao Antonija, upozoravajući da igračima i njemu kasne plaće, tako da ne stoji ona predsjednikova da mu se trener nije javljao.

Iz sicilijanskog kluba otišao je i Amar Alibegović (30) koji je također, zbog kašnjenja plaća, odlučio raskinuti ugovor. I on se obratio navijačima.

- Nažalost, kao i svi snovi, i ovaj završava ali na način koji nisam mogao ni zamisliti. Pokušao sam se oduprijeti i ustrajati, odgađajući ono što mi se dugovalo iznova i iznova. A to što sam doživio ne može se ni na koji način definirati kao profesionalnost. Izbor da odem je samo moj i moje obitelji. Sporazumi sklopljeni na ovoj razini moraju se poštovati.

Zahvalio je BiH reprezentativac i svom treneru.

- Hvala Jasminu koji me naučio da je svaki detalj važan, da mora koristiti glavu prije srca.

Kao i Repeša, i Alibegović je otišao iz kluba radi dugovanja. Amar je zapravo učinio uslugu predsjedniku i Trapaniju jer je dug iz prošle sezone prebacio na ovu inače klub za ovu sezonu ne bi mogao nikoga registrirati. Nakon što su njegovi poslovni zastupnici više puta poslali upozorenje vezano uz isplatu zaostalih primanja uprava kluba reagirala nije pa je i uz njegovu slučaju aktivirana opcija automatskog raskida ugovora.

Da bivši hrvatski izbornik nema osobina psihologa, i da nije nagovarao igrače da se strpe i odigraju još dvije utakmice radi vlastite časti (pobjede protiv Milana i Reggiane) momčad Trapanija bi se počela osipati još i prije. A sam Repeša je vlasniku nudio raskid ugovora još ljetos ali ovaj to tada nije prihvatio a sada će, očito, morati jer naš trener je već u svojoj životnoj bazi u Dubrovniku.

A zbog takve situacije u klub se, nakon reprezentativne pauze, nije vratio niti Ivica Skelin, splitski stručnjak koji je Repeši bio pomoćni trener.

I dok predsjednik Antonini prijeti tužbama ono što njegov klub čeka jest suočavanje s vjerovnicima na Fibinu Basketball Arbitral Tribunalu (BAT) koji regulira financijske sporove između igrača, trenera i klubova.