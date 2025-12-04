Hrvatskom reprezentativcu prijetili smrću?! U klubu zvone na uzbunu: 'Ovome mora doći kraj!'

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kotarski proživio je pravu noćnu moru nakon što su mu upućene otvorene prijetnje smrću. Jezive poruke, koje su eksplodirale u njegovom privatnom sandučiću na društvenim mrežama, nisu bile usmjerene samo na njega, već i na njegovu obitelj, uključujući trudnu suprugu i njihovo nerođeno dijete. Do eskalacije je došlo nakon utakmice petog kola Lige prvaka između FC Kopenhagena i kazahstanskog Kairat Almatyja, odigrane na stadionu Parken. Iako je njegova momčad na kraju slavila pobjedu, jedna pogreška bila je dovoljna da pokrene lavinu nezamislivog govora mržnje.

Sve se odvilo u 81. minuti susreta, pri vodstvu danske momčadi od 3:0. Kotarski je napravio pogrešku koja je omogućila gostima da smanje rezultat na 3:1, što je na kraju dovelo do napete završnice i konačnog rezultata 3:2. Iako jedan kiks rijetko definira karijeru, za dio javnosti ovo je bila kap koja je prelila čašu. Naime, Vatreni se i ranije našao na udaru kritika zbog nekoliko nesigurnih intervencija, posebice u utakmicama Lige prvaka protiv Tottenhama i Borussije Dortmund, a oštre analize u medijima očito su ohrabrile pojedince da prijeđu sve granice prihvatljivog ponašanja.

Klub je odmah stao u zaštitu svog igrača. U službenom priopćenju, FC Kopenhagen je najoštrije osudio prijetnje, nazvavši ih "potpuno neprihvatljivima" te je potvrdio da pruža sveobuhvatnu podršku Kotarskom i njegovoj obitelji, uključujući i pravnu pomoć. Sav prikupljeni materijal s eksplicitnim prijetnjama predan je danskoj policiji na daljnje postupanje. Jednako snažna poruka stigla je i od navijačkog kluba, koji je poručio: "Nogomet nas treba spajati, a ne razdvajati. Stojimo rame uz rame s Dominikom. Podržite momčad, pokažite strast, ali uvijek s poštovanjem."

U obranu hrvatskog vratara javno je istupio i njegov iskusni suigrač te ikona kluba, Thomas Delaney. On je bez zadrške progovorio o pritisku s kojim se profesionalni sportaši suočavaju, slikovito opisavši njihov položaj. "Ponekad se kao nogometaš osjećaš kao životinja u kavezu jer moraš biti izložen svačijem mišljenju, ali postoje granice onoga što je prihvatljivo. Ono čemu je Dominik bio izložen daleko je prešlo svaku granicu i tome jednostavno mora doći kraj", izjavio je Delaney za danske medije.

Delaney je ponudio i svoje viđenje mogućeg uzroka takvih ekstremnih reakcija, ističući da je problem puno rašireniji nego što se misli. "Mislim da se to događa češće nego što ljudi očekuju. Doživio sam to puno puta u Dortmundu, iako nije bilo prijetnji smrću. Često se čini da su to ljudi koji se klade, gdje se radi o autogolu u sudačkoj nadoknadi za 3:1 ili nečemu sličnom. Pošalju mi broj računa i poruku da im dugujem 1000 eura", otkrio je veznjak, povezujući valove mržnje s gubicima na sportskim kladionicama, što cijeloj situaciji daje još mračniju dimenziju. Upravo je ta frustracija zbog izgubljenog novca, smatra on, okidač za slanje gnjusnih poruka.