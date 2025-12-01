Naši Portali
TERMINAL U OMIŠLJU

'Rasprodani smo gotovo sve do 2036.': Hrvatski energetski adut puni Europu plinom

Autor
Snježana Bičak
01.12.2025.
u 15:29

Posjetili smo terminal u Omišlju, koji je udvostručio kapacitet; a Hrvatska je time dobila daleko veću energetsku sigurnost, ali i postala veliki igrač u opskrbi plina čitave Europe

Kiša koja je danima zalijevala riječku regiju nije posustala ni prije nekoliko dana kada smo dogovorili obilazak broda LNG Croatia, ploveće jedinice za skladištenje i uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina (FSRU), odnosno plovećeg terminala za ukapljeni prirodni plin (LNG) u Omišlju na otoku Krku. Iako je vremenska prognoza za taj dan najavljivala predah od oborina, to se nije dogodilo. Mještani toga kraja, a i posada ovog čak 280 metara dugog broda na to su se naviknuli, pa više i ne obraćaju pozornost; ionako imaju zaštitnu kacigu na glavi kada nisu u zatvorenom. Brod LNG Croatia i čitav terminal posljednjih su mjeseci u fokusu javnosti jer je, nakon što im je udvostručen kapacitet, Hrvatska time dobila daleko veću energetsku sigurnost, ali i postala veliki igrač u opskrbi plina čitave Europe. Postali smo rješenje u slučaju da se potpuno zatvori ‘pipa’ iz koje ruski plin dolazi do potrošača diljem Europe.

