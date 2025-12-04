Luka Modrić je i službeno - legenda! Dobio je posebno priznanje, ovo će zauvijek pamtiti

U bogatu riznicu nagrada Luke Modrića stiglo je novo, prestižno priznanje – "Legenda". Dodijelio mu ga je najpoznatiji talijanski sportski list, Gazzetta dello Sport, koji je u tekstu novinara Filippa Marije Riccija kapetana Vatrenih opisao kao "sjajnog četrdesetogodišnjaka" koji je "upalio svjetla na San Siru". Talijani su oduševljeni kako je, unatoč godinama, odmah uzeo Rossonere za ruku, baš kao što to godinama čini s hrvatskom reprezentacijom s kojom je na posljednja dva Mundijala osvojio srebro i broncu.

Iako su neki sumnjali zbog njegovih godina, Modrić je sve demantirao na terenu. Ricci podsjeća na riječi Carla Ancelottija kako Luka prošle sezone "nije preskočio niti jedan trening". Ta posvećenost vidljiva je i u Milanu, gdje je odigrao svih 13 prvenstvenih utakmica. Njegova statistika je također impresivna: 802 uspješna dodavanja, 24 ključna dodavanja, dvije asistencije i jedan pogodak. Modrić je, bez sumnje, motor preporođenog Allegrijevog Milana koji drži vrh ljestvice.

Talijanski list posebno ističe Modrićev životni put, opisujući ga kao "veznjaka koji je odrastao pod bombama, a sazrio pod reflektorima Bernabéua". Riječi su to koje podsjećaju na barbarstvo rata, ubojstvo djeda i prisilno izgnanstvo. Upravo ta snaga da se iz tame djetinjstva vine do najvećih pozornica čini njegovu priču toliko jedinstvenom. Lukita, kako ga od milja zovu, na pragu četrdesete rasplakao je stadion u Madridu koji se nije mogao pomiriti s njegovim odlaskom.

Bernabéu je bio pozornica na kojoj je postao ikona. Stigao je 2012. u Real koji Ligu prvaka nije vidio od 2002., a s njim je osvojio nevjerojatnih šest europskih naslova. Godine 2018. prekinuo je desetogodišnju dominaciju Messija i Ronalda osvojivši Zlatnu loptu. No, najveći dokaz poštovanja jest činjenica da mu zahtjevna madridska publika nikada nije uputila zvižduk, za razliku od mnogih drugih legendi poput Zidanea, Raula ili Cristiana Ronalda. Njegova predanost i klasa bile su neupitne.

Inteligencija, klasa, karizma, osjećaj za igru i dodir – pet je kvaliteta koje Gazzetta dello Sport prve ističe. On je igrač koji i dalje vodi bitke na svim frontovima, a s Hrvatskom, za koju je upisao 194 nastupa, sljedećeg ljeta igrat će svoj peti Mundijal. Kako zaključuje talijanski novinar, Luka trči, dribla, asistira i vodi. Čini to za domovinu, za Milan i za sebe, ali i za univerzalnu publiku, onu koja prepoznaje istinsku veličinu neovisno o klupskim bojama.