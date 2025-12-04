Nakon duge i teške bolesti preminula legendarna košarkašica i novinarka: Okušala se i u glumi

Svijet talijanskog sporta i novinarstva zavijen je u crno. U San Nicola Arcella, nakon duge i teške bolesti, u 72. godini života preminula je Liliana Mabel Bocchi, legendarna košarkašica i cijenjena novinarka. Njezina priča započinje u Parmi, 26. svibnja 1953. godine, u obitelji koja je spojila talijansku i argentinsku krv. Njezin otac bio je Talijan, a majka Argentinka, kojoj duguje svoja zvučna imena, Mabèl i Gracielita. Drugo ime, Gracielita, nosilo je posebnu težinu i tugu; bilo je posvećeno njezinoj starijoj sestri koja je preminula samo godinu i pol prije Mabelina rođenja. Odrasla je u sportskoj obitelji koja je cijenila natjecateljski duh i talent. Njezin brat Norbert postao je svjetski prvak u bridžu, dok je sestra Ambra također slijedila košarkaške stope, izgradivši karijeru kao igračica Prve lige i kasnije kao trenerica.

Sa samo 15 godina, 1968. godine, debitirala je za klub Partenio Avellino i odmah pokazala nevjerojatan potencijal, pomažući ekipi da se plasira u najviši rang natjecanja, Serie A. Već sljedeće godine prelazi u redove kluba GEAS Sesto San Giovanni, gdje započinje zlatno doba njezine karijere i talijanske ženske košarke. U dresu GEAS-a igrala je sve do 1978. godine, predvodeći momčad do nevjerojatnih osam naslova prvaka Italije. Kruna je stigla 1978. godine kada je, kao kapetanica momčadi, podigla trofej Kupa prvaka. To je bio prvi kontinentalni naslov za jednu talijansku žensku ekipu u bilo kojem sportu. Nakon ere u GEAS-u, igrala je za Accorsi Torino od 1979. do 1981., a svoju briljantnu karijeru zaključila je 1982. u GBC Milanu, ostavivši iza sebe impresivnu statistiku od 241 nastupa i 3.319 postignutih koševa u Serie A.

Paralelno s klupskim uspjesima, Bocchi je postala nezamjenjiv stup talijanske reprezentacije. Nastupila je na tri Europska prvenstva a na onom održanom 1974. u Italiji, vodila je ekipu do brončane medalje. Ipak, vrhunac njezine reprezentativne karijere dogodio se 1975. na svjetskom prvenstvu u Kolumbiji. Iako je Italija završila na korak do medalje, na četvrtom mjestu, Mabel je dominirala turnirom na način koji se rijetko viđa. Bila je najbolji strijelac prvenstva, a Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) službeno ju je proglasila najboljom igračicom svijeta. Za reprezentaciju je odigrala ukupno 113 utakmica i postigla 984 koševa, često igrajući na poziciji centra.



Nakon što je 1982. godine zaključila svoju igračku karijeru, Mabel Bocchi nije napustila javni život. Samo je zamijenila parket za novinarski stol i televizijski studio, započevši jednako uspješnu drugu karijeru. Već tijekom 1980-ih postala je poznato televizijsko lice, sudjelujući u nekoliko izdanja kultne sportske emisije Domenica Sportiva, gdje je svojim stručnim analizama osvajala gledatelje. Pojavila se i u popularnoj komediji "Lui è peggio di me" uz legende talijanskog glumišta, Renata Pozzetta i Adriana Celentana.

Svoju drugu karijeru u potpunosti je izgradila kao cijenjena sportska novinarka, postavši jedno od najprepoznatljivijih lica i pera sportskog dnevnika La Gazzetta dello Sport. Godinama je svojim čitateljima donosila analize, intervjue i priče. Njezin doprinos talijanskoj košarci i sportu općenito formalno je priznat 2007. godine, kada je primljena u Talijansku košarkašku kuću slavnih.