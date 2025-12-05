Naši Portali
EUROPSKA LIGA

Odlične vijesti za Dinamo: Ponajbolji igrač Betisa vjerojatno propušta utakmicu s plavima

UEFA Europa League - Real Betis v FC Utrecht
Marcelo del Pozo/REUTERS
VL
Autor
Hina
05.12.2025.
u 14:50

Dinamo i Betis se sastaju idući četvrtak na Maksimiru u Europskoj ligi. Zagrepčani ulaze u taj ogled nakon poraza s 0-4 u Lilleu, a Betis poslije trijumfa od 2-1 nad Utrechtom

Betisov kapetan Isco Alarcon (33) zbog ozljede najvjerojatnije neće igrati idući tjedan protiv Dinama u Zagrebu, a upitan je i nastup defenzivnog veznog Sofyana Amrabata (29), rekao je u petak trener Manuel Pellegrini.

Dvojica Betisovih veznjaka sudarila su se međusobno tijekom utakmice protiv Utrechta, odigranoj prije tjedan dana, kada su obojica krenula na jednu 'izgubljenu' loptu.

Amerikanci spremaju spektakl: Evo tko će sve prisustvovati ždrijebu

"Amrabat je primio udarac, nisu mu trebali šavovi, ali taj udarac ga i dalje sprječava da se potpuno oporavi. Sumnjam da će Isco biti spreman za Zagreb, a Sofyanova dostupnost ovisi o tome hoće li bol popustiti", izjavio je Pellegrini uoči subotnje utakmice s Barcelonom.

Isco i Amrabat zbog ozljeda nisu nastupili prošli vikend u seviljskom derbiju u kojem je Betis slavio s 2-0 na stadionu Seville, svog najvećeg rivala.

Dinamo i Betis se sastaju idući četvrtak na Maksimiru u Europskoj ligi. Zagrepčani ulaze u taj ogled nakon poraza s 0-4 u Lilleu, a Betis poslije trijumfa od 2-1 nad Utrechtom.

Isco, koji je već nakon deset minuta utakmice s Nizozemcima morao napustiti travnjak zbog primljenog udarca u desnu nogu, upravo se bio vratio nakon dužeg izbivanja zbog loma potkoljenice lijeve noge. Bivši igrač Real Madrida je zbog toga odigrao svega 39 minuta tijekom dvije ovosezonske utakmice. Prošle sezone je bio jedan od glavnih igrača zeleno-bijelih što ga je vratilo u reprezentaciju Španjolske za koju je u lipnju nastupio u finalu Lige nacija s Portugalom.

Betis je i bez njegovog doprinosa uspješan ove sezone pa zauzima peto mjesto u Europskoj ligi, a također i peto mjesto u španjolskom prvenstvu.

Upitan je li ovo najbolja ekipa Betisa zadnjih godina, Pellegrini je odgovorio da ju ne želi uspoređivati s ranijim ekipama.

"Važno je usredotočiti se na momčad koju sada imamo i pokušati osvojiti tri boda", poručio je uoči ogleda s lanjskim prvakom Barcelonom.

Isco Betis Dinamo

