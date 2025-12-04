Naši Portali
NOVO RATNO UPOZORENJE

Kadirov kaže da je spreman za rat s Europom: 'Vladimire Vladimiroviču, čekamo zapovijed'

Poglavar ?e?enske Republike Kadirov otvorio selo Khoi nakon obnove
Foto: Taisiya Borshigova/NEWSCOM
VL
Autor
Eva Berišić
04.12.2025.
u 15:25

Njegova izjava dolazi nakon što je Putin ponovno istaknuo da Rusija, kako tvrdi, nema namjeru ulaziti u rat s Europom, poruku koju ruski vrh redovito ponavlja.

Čečenski čelnik Ramzan Kadirov ponovno je stao uz ruskog predsjednika Vladimira Putina poručivši da je Rusija spremna suočiti se s Europom, ako bi do sukoba došlo. U poruci objavljenoj na svom Telegram kanalu, Kadirov je ponovio ranije Putinove tvrdnje o ruskoj spremnosti.

Tom je prilikom naglasio da će se, kako je napisao, "sve završiti vrlo brzo i očito ne u korist onih koji su odlučili pokrenuti" rat protiv Rusije. Dodao je i: „Sigurno nećemo ceremonijalno postupati, Vladimire Vladimiroviču, čekamo naredbu! Sve će se ovo vrlo brzo završiti i očito ne u korist onih koji su odlučili započeti rat s Rusijom“, ponavljajući da je Moskva spremna odgovoriti bez odgađanja, piše ruski portal TASS.

Njegova izjava dolazi nakon što je Putin ponovno istaknuo da Rusija, kako tvrdi, nema namjeru ulaziti u rat s Europom, poruku koju ruski vrh redovito ponavlja. No, predsjednik je nedavno upozorio da bi u slučaju da europske države ipak pokrenu oružani sukob, ruski odgovor uslijedio "odmah".

Ključne riječi
Rusija Europa Vladimir Putin Ramzan Kadirov

Komentara 7

EU
eurofil55
15:48 04.12.2025.

Gdje je to, i kad, Rusija ponovila poruku koju ruski vrh redovito ponavlja da nema namjeru ulaziti u rat s Europom? Putin je rekao 'Europo, želite li rat? Mi smo spremni!' i sada očekuje i nedvosmislen odgovor druge strane, kojaja ga sada pokušava marginalizirati. I "trodnevni" ruski general rekao je javno u TV prijenosu: "Ključno pitanje sada je: Želi li Trump doista dogovor - ili samo kupuje vrijeme Zapadu da reorganizira svoje snage? Nitko u geopolitici ne nasjeda na lijepe riječi, a mi već dugo ne nosimo ružičaste naočale. Postoje markeri koje je teško sakriti. Mislim da je predsjednik u pravu, moramo djelovati odmah, ne isključujući korištenje svih sredstava koja su nam na raspolaganju. Struka i politika se uglavnom slažu po tom pitanju, a to je prenijela i Vladimiru Vladimiroviču". Napomena: U Rusiji još uvijek javno ne iznose istinu da je Trump njihov saveznik, nego ga koriste kao pripremu za rat s EUropom. Uglavnom, pitajte Ursulu, jučer je održala je govor na tu temu, nadam se da će mediji to pokriti, ima (konačno) realnih izjava.

Avatar alteralterego001
alteralterego001
15:47 04.12.2025.

Taj jadni Čečenski narod je također okupiran od Rusa i njihovih domaćih izdajnika. Putin je sravnio sa zemljom Čečenske gradove kad su se htjeli odcijepiti od Rusije. Oni nisu mogli ali Rusi u Donbasu mogu?

DA
Davor200
15:48 04.12.2025.

Dajte više krenite

