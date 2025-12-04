Kadirov kaže da je spreman za rat s Europom: 'Vladimire Vladimiroviču, čekamo zapovijed'

Čečenski čelnik Ramzan Kadirov ponovno je stao uz ruskog predsjednika Vladimira Putina poručivši da je Rusija spremna suočiti se s Europom, ako bi do sukoba došlo. U poruci objavljenoj na svom Telegram kanalu, Kadirov je ponovio ranije Putinove tvrdnje o ruskoj spremnosti.

Tom je prilikom naglasio da će se, kako je napisao, "sve završiti vrlo brzo i očito ne u korist onih koji su odlučili pokrenuti" rat protiv Rusije. Dodao je i: „Sigurno nećemo ceremonijalno postupati, Vladimire Vladimiroviču, čekamo naredbu! Sve će se ovo vrlo brzo završiti i očito ne u korist onih koji su odlučili započeti rat s Rusijom“, ponavljajući da je Moskva spremna odgovoriti bez odgađanja, piše ruski portal TASS.

Njegova izjava dolazi nakon što je Putin ponovno istaknuo da Rusija, kako tvrdi, nema namjeru ulaziti u rat s Europom, poruku koju ruski vrh redovito ponavlja. No, predsjednik je nedavno upozorio da bi u slučaju da europske države ipak pokrenu oružani sukob, ruski odgovor uslijedio "odmah".