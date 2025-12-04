Čečenski čelnik Ramzan Kadirov ponovno je stao uz ruskog predsjednika Vladimira Putina poručivši da je Rusija spremna suočiti se s Europom, ako bi do sukoba došlo. U poruci objavljenoj na svom Telegram kanalu, Kadirov je ponovio ranije Putinove tvrdnje o ruskoj spremnosti.
Tom je prilikom naglasio da će se, kako je napisao, "sve završiti vrlo brzo i očito ne u korist onih koji su odlučili pokrenuti" rat protiv Rusije. Dodao je i: „Sigurno nećemo ceremonijalno postupati, Vladimire Vladimiroviču, čekamo naredbu! Sve će se ovo vrlo brzo završiti i očito ne u korist onih koji su odlučili započeti rat s Rusijom“, ponavljajući da je Moskva spremna odgovoriti bez odgađanja, piše ruski portal TASS.
Njegova izjava dolazi nakon što je Putin ponovno istaknuo da Rusija, kako tvrdi, nema namjeru ulaziti u rat s Europom, poruku koju ruski vrh redovito ponavlja. No, predsjednik je nedavno upozorio da bi u slučaju da europske države ipak pokrenu oružani sukob, ruski odgovor uslijedio "odmah".
Gdje je to, i kad, Rusija ponovila poruku koju ruski vrh redovito ponavlja da nema namjeru ulaziti u rat s Europom? Putin je rekao 'Europo, želite li rat? Mi smo spremni!' i sada očekuje i nedvosmislen odgovor druge strane, kojaja ga sada pokušava marginalizirati. I "trodnevni" ruski general rekao je javno u TV prijenosu: "Ključno pitanje sada je: Želi li Trump doista dogovor - ili samo kupuje vrijeme Zapadu da reorganizira svoje snage? Nitko u geopolitici ne nasjeda na lijepe riječi, a mi već dugo ne nosimo ružičaste naočale. Postoje markeri koje je teško sakriti. Mislim da je predsjednik u pravu, moramo djelovati odmah, ne isključujući korištenje svih sredstava koja su nam na raspolaganju. Struka i politika se uglavnom slažu po tom pitanju, a to je prenijela i Vladimiru Vladimiroviču". Napomena: U Rusiji još uvijek javno ne iznose istinu da je Trump njihov saveznik, nego ga koriste kao pripremu za rat s EUropom. Uglavnom, pitajte Ursulu, jučer je održala je govor na tu temu, nadam se da će mediji to pokriti, ima (konačno) realnih izjava.