ŽDRIJEB SP 2026: Sve što morate znati na jednom mjestu: Koga može izvući Hrvatska, kad se igra...

Ceremonija ždrijeba održat će se u prestižnom John F. Kennedy Centru za izvedbene umjetnosti u Washingtonu u petak, 5. prosinca 2025., s početkom u 18 sati po hrvatskom vremenu. Ovo prvenstvo, koje se igra od 11. lipnja do 19. srpnja 2026., donosi najveću promjenu u modernoj povijesti turnira. Po prvi put natjecat će se 48 reprezentacija, koje će biti raspoređene u 12 skupina po četiri momčadi. Sustav natjecanja također je nov: u nokaut-fazu, koja sada kreće od šesnaestine finala, proći će po dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine, uz osam najboljih trećeplasiranih. To znači da će se odigrati čak 104 utakmice, a put do titule svjetskog prvaka zahtijevat će osam odigranih susreta, umjesto dosadašnjih sedam.

Hrvatska nogometna reprezentacija naći će se u drugoj jakosnoj skupini, što znači da u grupnoj fazi ne može igrati protiv drugih jakih reprezentacija iz istog "pota", kao što su Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska ili Senegal. Ipak, to istovremeno jamči jednog protivnika iz samog svjetskog vrha, odnosno iz prve jakosne skupine. Tamo se nalaze tri domaćina, SAD, Meksiko i Kanada, te devet najbolje rangiranih reprezentacija svijeta. To otvara mogućnost pravog spektakla protiv nogometnih divova poput Brazila, Argentine, Francuske, Španjolske, Engleske ili Portugala. S druge strane, povoljnijom opcijom smatra se izvlačenje jednog od domaćina koji, unatoč prednosti domaćeg terena, kvalitetom zaostaju za europskim i južnoameričkim velesilama.

Potencijalni protivnici Hrvatske iz treće jakosne skupine uključuju momčadi poput Norveške, Egipta, Alžira, Škotske i Paragvaja, koje na papiru djeluju slabije, ali često znaju biti neugodna iznenađenja. Prave "mine" vrebaju iz četvrte jakosne skupine, gdje se uz reprezentacije poput Gane, Jordana i Novog Zelanda nalaze i četiri pobjednika europskih dodatnih kvalifikacija. To znači da bi Hrvatska mogla za protivnika dobiti i neku od europskih sila poput Italije, Danske, Turske ili Ukrajine, ovisno o ishodu doigravanja koje se igra u ožujku 2026. godine. Prema pravilima FIFA-e, u jednoj skupini mogu biti najviše dvije reprezentacije iz Europe, dok se momčadi s drugih kontinenata ne mogu međusobno susresti u grupnoj fazi.

Jedna od najkontroverznijih tema vezanih uz prvenstvo su cijene ulaznica, koje će za mnoge navijače predstavljati ogroman financijski izazov. Najjeftinije ulaznice za utakmice grupne faze kreću se od oko 55 eura, no cijene za atraktivnije susrete i bolje pozicije na stadionu penju se na nekoliko stotina eura. Za nokaut-fazu cijene dodatno rastu, dok je finale priča za sebe. Najjeftinije ulaznice za finalnu utakmicu na MetLife stadionu u New Jerseyju koštat će oko 1.900 eura, dok će za najbolja mjesta biti potrebno izdvojiti i preko 6.200 eura. FIFA je također uvela i sustav dinamičkog određivanja cijena, što znači da se one mogu mijenjati ovisno o potražnji, što je izazvalo negodovanje navijačkih udruga diljem svijeta.

Spektakl na 16 stadiona diljem kontinenta

Svjetsko prvenstvo 2026. održat će se na ukupno 16 stadiona u isto toliko gradova u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Većina utakmica, njih 78, igrat će se u SAD-u, koji je domaćin u 11 gradova: Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Boston (Gillette Stadium), Dallas (AT&T Stadium), Houston (NRG Stadium), Kansas City (Arrowhead Stadium), Los Angeles (SoFi Stadium), Miami (Hard Rock Stadium), New York/New Jersey (MetLife Stadium), Philadelphia (Lincoln Financial Field), San Francisco Bay Area (Levi's Stadium) i Seattle (Lumen Field). Meksiko će ugostiti 13 utakmica u tri grada: Guadalajara (Estadio Akron), Monterrey (Estadio BBVA) te Mexico City, gdje će se na legendarnom stadionu Estadio Azteca, domaćinu finala 1970. i 1986., odigrati i prva utakmica turnira. Preostalih 13 utakmica pripast će Kanadi, i to gradovima Torontu (BMO Field) i Vancouveru (BC Place).

Kada se igra i što čeka navijače u Europi?

Turnir započinje 11. lipnja utakmicom u Mexico Cityju, a završava velikim finalom 19. srpnja u New Yorku/New Jerseyju. Točan raspored utakmica, s lokacijama i satnicama, bit će objavljen dan nakon ždrijeba, u subotu, 6. prosinca 2025. godine. Za gledatelje u Europi, praćenje utakmica uživo bit će pravi izazov zbog velikih vremenskih razlika. Kako pišu svjetski mediji, očekuje se da će se termini po srednjoeuropskom vremenu kretati u rasponu od 18:00 i 21:00 za utakmice na istočnoj obali, pa sve do termina iza ponoći, u 00:00 i 03:00, za one koje se igraju na zapadnoj obali SAD-a. FIFA će pokušati pronaći optimalan balans kako bi se prilagodila globalnoj publici, ali i zaštitila igrače od velikih ljetnih vrućina koje su česte u Sjevernoj Americi.

Jakosne skupine:

1. SAD, Meksiko, Kanada, Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija, Njemačka

2. HRVATSKA, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija

3. Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Bjelokosti, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika

4. Jordan, Zelenortski Otoci, Gana, Curacao, Haiti, Novi Zeland, pobjednici europskih dodatnih kvalifikacija A, B, C i D, pobjednici interkontinentalnih kvalifikacija 1 i 2

Sljedeće utakmice Vatrenih

Hrvatsku u ožujku čekaju dvije prijateljske utakmice u SAD-u, najvjerojatnije s Brazilom i Kolumbijom. S Brazilcima će prijateljski susret otpasti ako budemo izvučeni u istoj grupi, dok s Kolumbijcima to ne može biti slučaj jer smo u istom potu na ždrijebu. Uoči samog SP-a početkom lipnja Vatreni će vjerojatno odigrati još jednu ili dvije prijateljske utakmice, no zasad nema informacija o mjestu odigravanja tih susreta ni o mogućim protivnicima.

Gdje se sve igraju utakmice?

Grupna faza Svjetskog prvenstva igra se od 11. do 27. lipnja, a nakon toga se igra četiri kola nokaut-faze prije samog finala 19. srpnja. Gradovi domaćini podijeljeni su na zapadnu, centralnu i istočnu regiju. Samo će domaćini igrati skupine u istoj zemlji.

Zapadni dio: Vancouver, Seattle, San Francisco, Los Angeles

Centralni dio: Guadalajara, Mexico City, Monterrey, Houston, Dallas, Kansas City

Istočni dio: Atlanta, Miami, Toronto, Boston, Philadelphia, New York / New Jersey.