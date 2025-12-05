Naši Portali
BREAKING
Nogomet

Umjetna inteligencija ponudila deset mogućih scenarija za Hrvatsku uoči ždrijeba za SP

2026 FIFA World Cup Previews
Antonio Bronic/REUTERS
Autor
Damir Mrvec
05.12.2025.
u 14:09

Pitali smo umjetnu inteligenciju kako će proći Hrvatska na ždrijebu skupina na svjetskom prvenstvu. Umjetna inteligencija previdjela je deset opcija ždrijeba, odnosno izračunala je deset mogućnosti u kojim bi se sve skupinama mogla naći Hrvatska

Pitali smo umjetnu inteligenciju kako će proći Hrvatska na ždrijebu skupina na svjetskom prvenstvu. Umjetna inteligencija previdjela je deset opcija ždrijeba, odnosno izračunala je deset mogućnosti u kojim bi se sve skupinama mogla naći Hrvatska.

Evo svih deset scenarija – solidna grupa: Argentina, Hrvatska, Japan, Panama; lakša varijanta: SAD, Hrvatska, Južna Koreja, Kongo; teška skupina: Brazil, Hrvatska, Egipat, Novi Zeland; europsko "mini prvenstvo": Francuska, Hrvatska, Kamerun, Katar; vrlo nezgodna skupina: Engleska, Hrvatska, Maroko, Bahrein;

prilično povoljna skupina: Meksiko, Hrvatska, Australija, Haiti; grupa smrti: Portugal, Hrvatska, Senegal, Paragvaj; uravnotežena skupina: Belgija,m Hrvatska, Iran, Kenija; jako dobra skupina za nas: Kanada, Hrvatska, Gruzija, Malezija; tvrda skupina: Nizozemska, Hrvatska, JAR, Honduras. 

Ključne riječi
Zlatko Dalić Luka Modrić Ždrijeb svjetsko prvenstvo nogomet

Komentara 2

Avatar rubinet
rubinet
14:28 05.12.2025.

" europsko mini prvenstvo : Francuska, Hrvatska, Kamerun, Katar;..." Nije mi baš ovo jasno...

BL
blaz18
14:20 05.12.2025.

Umjetna zna,cemu ceremonije uzvlacenja,gubljenje vremena

