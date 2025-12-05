Umjetna inteligencija ponudila deset mogućih scenarija za Hrvatsku uoči ždrijeba za SP

Pitali smo umjetnu inteligenciju kako će proći Hrvatska na ždrijebu skupina na svjetskom prvenstvu. Umjetna inteligencija previdjela je deset opcija ždrijeba, odnosno izračunala je deset mogućnosti u kojim bi se sve skupinama mogla naći Hrvatska.
Evo svih deset scenarija – solidna grupa: Argentina, Hrvatska, Japan, Panama; lakša varijanta: SAD, Hrvatska, Južna Koreja, Kongo; teška skupina: Brazil, Hrvatska, Egipat, Novi Zeland; europsko "mini prvenstvo": Francuska, Hrvatska, Kamerun, Katar; vrlo nezgodna skupina: Engleska, Hrvatska, Maroko, Bahrein;
prilično povoljna skupina: Meksiko, Hrvatska, Australija, Haiti; grupa smrti: Portugal, Hrvatska, Senegal, Paragvaj; uravnotežena skupina: Belgija,m Hrvatska, Iran, Kenija; jako dobra skupina za nas: Kanada, Hrvatska, Gruzija, Malezija; tvrda skupina: Nizozemska, Hrvatska, JAR, Honduras.
" europsko mini prvenstvo : Francuska, Hrvatska, Kamerun, Katar;..." Nije mi baš ovo jasno...