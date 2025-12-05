Umjetna inteligencija ponudila deset mogućih scenarija za Hrvatsku uoči ždrijeba za SP

EUROPSKA LIGA

Odlične vijesti za Dinamo: Ponajbolji igrač Betisa vjerojatno propušta utakmicu s plavima

Dinamo i Betis se sastaju idući četvrtak na Maksimiru u Europskoj ligi. Zagrepčani ulaze u taj ogled nakon poraza s 0-4 u Lilleu, a Betis poslije trijumfa od 2-1 nad Utrechtom