Matković odigrao vrlo dobru utakmicu u novom porazu Pelicansa

Minnesota Timberwolvesi su produžili niz pobjeda na četiri utakmice svladavši u gostima sa 125-116 New Orleans Pelicanse Karla Matkovića.

Julius Randle postigao je 28 poena za Minnesotu, a Naz Reid je dodao 19, uključujući 11 u četvrtoj četvrtini, za Minnesotu koja je ostvarila drugu gostujuću pobjedu nad Pelicansima u roku od tri dana.

Trey Murphy III postigao je 21 poen, osam asistencija i sedam skokova za Pelicanse, koji su pretrpjeli peti poraz zaredom. Saddiq Bey i Jeremiah Fears pridonijeli su po 20 poena. Matković je na terenu proveo 18 i pol minuta i uz solidan šut iz igre 4/5 zabio je osam koševa te upisao šest skokova, jednu asistenciju i jednu blokadu.

Los Angeles Lakersi su u gostima sa 123-120 pobijedili Toronto Raptorse, a pobjedu im je osigurao Rui Hachimura koji je zabio tricu iz kuta uz zvuk sirene za kraj.

LeBron James namjestio je pobjednički koš svojom 11. asistencijom na utakmici. Završio je s osam poena i prekinuo niz od 1297 uzastopnih utakmica s dvoznamenkastim brojem postignutih poena. Posljednji put James nije uspio postići 10 poena u utakmici 5. siječnja 2007. protiv Milwaukee Bucksa. Austin Reaves predvodio je Los Angeles s 44 poena, uz 10 asistencija, Deandre Ayton dodao je 17 poena, a Lakersi su pobijedili osmi put u devet utakmica. Scottie Barnes imao je 23 poena, 11 skokova i devet asistencija za Raptorse, koji su izgubili tri od posljednje četiri utakmice. Brandon Igram dodao je 20 poena, sedam skokova i sedam asistencija.

I Philadelphia 76ers su na samom kraju utakmice osigurali pobjedu od 99-98 nad gostujućim Golden State Warriorsima, a njihov junak bio je VJ Edgecombe koji je je postigao pobjednički pogodak 0,9 sekundi prije kraja. Sixersi su se oporavili nakon što su ispustili prednost od čak 24 koša, uključujući i prednost od 18 koševa na početku zadnje četvrtine. Najbolji strijelac pobjedničke momčadi bio je Maxey s 35 poena. Koš i slobodno bacanje Grimesa minutu i deset prije kraja smanjila je zaostatak Sixersa 97-98, a onda je odbijenu loptu nakon Maxeyjevog promaša posljednjoj sekundi uhvatio Edgecombe i poslao je u koš. Pat Spencer je postigao 16 poena i predvodio Warriorse s manje igrača, koji su izgubili šest od posljednjih osam utakmica. Golden State je igrao bez Stephena Curryja (kvadriceps) i Jimmyja Butlera III (koljeno), dok je Draymond Green (noga) šepajući otišao nakon samo devet minuta.

Boston Celtics su na gostovanju s visokih 146-101 nadigrali Washington Wizardse produživši tako niz pobjeda na tri utakmice. Derrick White postigao je 30 poena, devet asistencija i sedam skokova, Jordan Walsh pogodio je svaki od svojih osam pokušaja iz igre na putu do 22 poena, što je njegov osobni rekord za Celticse, koji su u drugom poluvremenu nadmašili Wizardse 80-42. Kod Washingtona najbolji je bio CJ McCollum s 22 poena, a Khris Middleton je završio sa 16.

Utah Jazz su sa 123-110 u New Yorku bili bolji od Brooklyn Netsa koji sada imaju omjer 1-10 na svom terenu. Lauri Markkanen postigao je 30 poena, Keyonte George dodao je 29 za Utah kojem je ovo prva uzastopna pobjeda ove sezone. Noah Clowney predvodio je Brooklyn s 29 poena, a Ziaire Williams je ubacio 23 koša.