FOTO Ovo je muškarac kojeg traže zbog ubojstva, policija upozorava građane: 'U bijegu je i naoružan!

Međimurska policija u suradnji sa slovenskim kolegama intenzivno traga za počiniteljem kaznenih djela ubojstva i teškog ubojstva u pokušaju, počinjenih u četvrtak, 4. prosinca nešto prije 21 sat u Murskom Središću, Ulici Sitnice, na štetu 28-godišnjakinje i 29-godišnjakinje.



"Dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se kako je navedena kaznena djela počinio JOSIP ORŠUŠ, rođen 1985. godine iz Piškorovca, čiju fotografiju javno objavljujemo. Osoba je u bijegu te je naoružana vatrenim oružjem. Danas, 5. prosinca u prijepodnevnim satima na području Republike Slovenije, kod mjesta Raskrižje, pronađen je osobni automobil kojim se 40-godišnji počinitelj udaljio s mjesta događaja. Trenutačno slovenska policija provodi očevid na mjestu pronalaska automobila. Za Josipom Oršušem slovenska i hrvatska policija raspisali su tjeralice", javlja međimurska policija.



"Upozoravamo građane da je počinitelj naoružan vatrenim oružjem. Ujedno, pozivamo građane da sve korisne informacije koje bi mogle rezultirati pronalaskom i uhićenjem 40-godišnjaka, odmah dojave na broj telefona 192. Sva saznanja mogu i anonimno dojaviti putem e-maila medjimurska@policija.hr", dodaju.

