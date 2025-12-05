Naši Portali
KOŠARKA

Prekinut nestvarni niz LeBrona Jamesa: Znate li kada je započeo?

LeBron James
Reuters
VL
Autor
Karlo Koret
05.12.2025.
u 08:31

Posljednji put kada je LeBron James zabio manje od deset poena, Cooper Flagg bio je star 15 dana.

1297 uzastopnih utakmica s najmanje deset zabijenih poena, toliko je trajao niz LeBrona Jamesa koji je počeo još 2007. godine. U pobjedi njegovih LA Lakersa protiv Toronto Raptorsa 123:120, James je zabio samo osam poena.

Istina, imao je u zadnjem napadu priliku produljiti niz, ali je odlučio ne uzeti pobjednički šut već je asistirao Ruiju Hachimuri za pobjedničku tricu te ponovno napravio 'najpametniji potez za momčad' kako on voli reći. Hachimurinu pobjedničku tricu možete pogledati OVDJE.

Jamesu je ovo tek deveta utakmica u karijeri u kojoj je zabio manje od deset poena, a prva nakon šestog siječnja 2007. Kada se to posljednji put dogodilo, njegov sin Bronny (njegov današnji suigrač) imao je dvije godine, George W. Bush bio je predsjednik SAD-a, veterani poput Russella Westbrooka, Jamesa Hardena i Stephena Curryja još nisu ni započeli NBA karijere.

Najduži sličan niz od aktualnih igrača ima Kevin Durant koji je dvoznamenkasti broj poena zabijao u 267 uzastopnih utakmica. To znači da, kako bi presrigao Jamesa, 37-godišnji Durant morao bi igrati svih 82 utakmice sljedećih 13 sezona i u svakoj zabiti deset ili više poena.

U odsustvu Luke Dončića, Lakerse je do pobjede predvodio sjajni Austin Reaves s 44 poena i deset asistencija. James je utakmicu završio s osam poena, šest skokova i 11 asistencija.

