FRANKO ANDRIJAŠEVIĆ ZA VEČERNJI LIST

'Bacali su mi zastavu na teren, dobio sam i poruku na hrvatskom. Sad znaju za Modrića i mene'

Željko Janković
01.12.2025.
u 12:00

Nemam neke planove i želje za nastavak karijere. Uživam i u ovom trenutku slobode, da možda mogu birati gdje ću dalje. Prvi mi je to put nakon petnaest godina. Uspio sam se dokazati u Hrvatskoj i na kraju svijeta u Kini. Zadovoljan sam, nemam planove, a sve ostalo dajem u Božje ruke - rekao nam je iskusni nogometaš

Franko Andrijašević zaista je ugodan sugovornik. Odmjeren u razgovoru, elokventan i precizan u izražavanju. Za formu intervjua, iznimno zahvalan odabir. Javio nam se iz Kine gdje zadnjih dana još uvijek sabire dojmove oko spektakularnog oproštaja koji su mu priredili navijači Zhejianga, sada već njegova bivšeg kluba, iako mu ugovor još traje do kraja godine. Blagdansko vrijeme provest će u Hangzhou.

- Polako se sliježu dojmovi, iako stalno primam poruke i čestitke. Ljudi pitaju jesam li još u Hangzhou da mi donesu još poneki poklon. Iskreno, nisam nikad doživio ovako nešto u karijeri. U Rijeci sam bio prvak i navijači su me nosili na ramenima, bilo je i to nešto posebno. No, ovo je bilo nešto više, nešto novo, što nisam mogao ni zamisliti. Osjećao sam da me navijači vole i poštuju, no koliko god sam razmišljao o oproštaju od Zhejianga, nisam to ni mogao zamisli. Kada sam vidio sve te ljude, na kraju je bilo suza. To neću zaboraviti cijeli život - počeo je Andrijašević.

Ključne riječi
nogomet Kina Franko Andrijašević

Kupnja