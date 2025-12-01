'Bacali su mi zastavu na teren, dobio sam i poruku na hrvatskom. Sad znaju za Modrića i mene'

Franko Andrijašević zaista je ugodan sugovornik. Odmjeren u razgovoru, elokventan i precizan u izražavanju. Za formu intervjua, iznimno zahvalan odabir. Javio nam se iz Kine gdje zadnjih dana još uvijek sabire dojmove oko spektakularnog oproštaja koji su mu priredili navijači Zhejianga, sada već njegova bivšeg kluba, iako mu ugovor još traje do kraja godine. Blagdansko vrijeme provest će u Hangzhou.



- Polako se sliježu dojmovi, iako stalno primam poruke i čestitke. Ljudi pitaju jesam li još u Hangzhou da mi donesu još poneki poklon. Iskreno, nisam nikad doživio ovako nešto u karijeri. U Rijeci sam bio prvak i navijači su me nosili na ramenima, bilo je i to nešto posebno. No, ovo je bilo nešto više, nešto novo, što nisam mogao ni zamisliti. Osjećao sam da me navijači vole i poštuju, no koliko god sam razmišljao o oproštaju od Zhejianga, nisam to ni mogao zamisli. Kada sam vidio sve te ljude, na kraju je bilo suza. To neću zaboraviti cijeli život - počeo je Andrijašević.