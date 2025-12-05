Ubijena žena bila je trudna: Ušao u kuću i upucao nevjenčanu suprugu, teško ranio i njenu sestru

U romskom naselju kod Murskog Središća jučer je ubijena jedna žena, a druga je teško ozlijeđena. U 20.53 sati Operativno komunikacijski centar Policijske uprave međimurske zaprimio je telefonsku dojavu o pucnjavi s ozlijeđenim osobama u Murskom Središću, u Ulici Sitnice. Odmah po zaprimanju dojave na mjesto događaja upućene su sve raspoložive policijske snage te hitna medicinsku pomoć. – Dolaskom na mjesto događa utvrđeno je kako je u obiteljskoj kući u Ulici Sitnice 40-godišnjak iz vatrenog oružja ranio 28-godišnjakinju, a potom je izašao iz kuće i također iz vatrenog oružja ranio 29-godišnjakinju.

Nakon opisanog događaja udaljio se s mjesta događaja, kažu u Policijskoj upravi međimurskoj. Vozilima hitne medicinske pomoći 28-godišnjakinja i 29-godišnjakinja prevezene su u čakovečku bolnicu, gdje je u 22.10 sati, nakon pokušaja reanimacije, 28-godišnjakinja preminula. Prema navodima članova obitelji, ubijena žena bila je u drugom stanju. Kod 29-godišnjakinje utvrđene su teške ozljede opasne po život te je zadržana na daljem liječenju. Na mjestu događaja obavljen očevid. Kako neslužbeno doznaje portal eMeđimurje muškarac je u kući upucao svoju nevjenčanu suprugu, a na ulici njezinu sestru.

Zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu naložila je obdukciju te je mrtvo tijelo 28-godišnjakinje prevezeno na Odjel patologije Županijske bolnice u Čakovcu. Međimurska policija provodi intenzivne mjere traganja s ciljem pronalaska 40-godišnjaka. Kako doznajemo, 40-godišnjak je pucao na nevjenčanu suprugu koja je od ozljeda preminula, i njezinu sestru za čiji se život liječnici bore.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna: ● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006 ● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222 ● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/