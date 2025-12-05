Senzacija: Hrvatska deklasirala Švedsku, srebrne sa OI, na Svjetskom kupu

Hrvatska je ostvarila treću pobjedu na Svjetskom kupu u Chengduu - i to kakvu! Nakon pobjeda u prvom krugu nad Indijom i Australijom, među osam najboljih svjetskih reprezentacija naši stolnotenisači totalno su nadigrali Švedsku s 8:1.

Koliko je to odjeknulo najbolje svjedoči izjava Adama Bobrowa, komentatora Svjetske stolnoteniske federacije, nakon posljednjeg poena:

- Kakav tjedan za Hrvatsku, imaju na što biti ponosni. Ovo je bila nova razina za Pucara, zaradio si dodatno poštovanje. Kao i Ban i Arapović te Rakovac.

I ovaj uspjeh su napravili bez Andreja Gaćine. Svaka čast. Veselimo se vidjeti ih u sljedećim mečevima protiv Hong Konga i Južne Koreje. Znamo da su opasni.

Velika pobjeda naših s obzirom na to što Švedska predstavlja u svijetu stolnog tenisa. Njihova muška reprezentacija je na posljednjim Olimpijskim igrama u Parizu 2024. osvojila srebrnu medalju.

Ok, tada su u svojim redovima imali Moregarda, jednog od najboljih igrača svijeta, kao i da se u Chengduu igra muško-žensko natjecanja.

No, bez obzira na sve to Švedska je europska velesila u stolnom tenisu. U poretku medalja s Olimpijskih igara Švedska zauzima četvrto mjesto svih vremena, iza Kine, Južne Koreje i Japana.

Ako gledamo tablicu uspješnosti na svjetskim prvenstvima Švedska je šesta u poretku.

Za odlično otvaranje pobrinuli su se Ivor Ban i Hana Arapović, koji su pobijedili Kristiana Karlssona i Christinu Kallberg s 2:1. Moglo je to možda biti i uvjerljivije s obzirom na to da je hrvatski par u drugom setu imao i set loptu. Iza našeg mješovitog para je svakako odličan turnir.

Na uspjeh našeg miksa nadovezala se Lea Rakovac, koja je odigrala najbolju partiju na turniru nadigravši Lindu Bergstrom s 3:0. Zanimljivo, ovo im je bio drugi susret na međunarodnoj sceni, a prvi je bio 2012. još u juniorskoj konkurenciji i tada je naša stolnotenisačica slavila s 3:0.

Sve je upotpunio odlični Pucar, pobijedivši Antona Kallberga 3:0, Šveđanina koji trenutno drži 32. mjesto na svijetu. Ovo im je bio šesti međusobni susret na svjetskoj sceni i šesta pobjeda Pucara, koji je ponovno pružio izvrsnu partiju - što više i nije vijest, s obzirom na njegovu konstantno visoku formu i ulazak u top 30 svijeta.

- Vrlo smo sretni kako se sve odvilo. Bitno je bilo dobro otvoriti meč, ali s obzirom na to da nikad nismo igrali protiv njih nismo znali što očekivati.

Nakon prvog dobivenog seta je već bilo lakše, onda smo malo pali nakon 1:1, ali na sreću dobro smo reagirali i dobili posljednji set. Drago mi je da smo Lei dali dobar vjetar u leđa - istaknuo je Ivor Ban, na što se nadovezala Rakovac.

- Odlična stvar za samopouzdanje naše ekipe, treba se sada odmoriti jer nas čekaju dva jaka meča.

U subotu će Hrvatska igrati još dva meča - s Hong Kongom (03 sata) i Južnom Korejom (12).

Trenutačni poredak: Kina 5-0 (40-7 setovi), Japan 5-0 (40-9), Južna Koreja 3-2 (26-31), Njemačka 3-2 (31-26), Hong Kong 2-3 (24-37), Francuska 1-4 (28-35), Hrvatska 1-4 (14-33), Švedska 0-5 (15-40)