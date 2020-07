Zoran Mamić optimist uoči najvećeg hrvatskog derbija

Kad bi se sudilo po dosadašnjim sudarima Zorana Mamića i Igora Tudora, bilo bi jasno da Dinamo današnji maksimirski derbi (21.05) ne bi mogao izgubiti.

Naime, dvojica trenera na klupama Dinama i Hajduka srela su se šest puta, a Tudor je samo jednom osvojio bod, sve ostalo otišlo je na Mamićevu stranu.

K tome, u tri godine koliko je bio trener Dinama, 14 puta igrao je protiv Hajduka i samo jednom izgubio, tko god da je sjedio na klupi Splićana.

U posljednjem susretu dvaju klubova, Dinamo je s Bjelicom na klupi slavio u Splitu pobjedu 2:0 pogocima Kadziora i Moharramija. Igor Tudor tada je, među ostalim, rekao:

– Petković i desni bek mogu igrati u Barceloni!

Lijepi su to bili komplimenti za igrače Dinama, a Tudor može sada malo mirnije doći u Maksimir jer Petkovića danas neće biti. Ne, nije u Barceloni, nego je ozlijeđen, ali će zato Moharrami opet juriti pokraj Tudorove klupe. Zoran Mamić neće imati na raspolaganju ni Leovca, vjerojatno ni Stojanovića i “kartoniranog” Gvardiola.

Dinamo u zadnja tri kola, a prvi je na redu današnji derbi, ulazi s privremenim trenerom Zoranom Mamićem, a Hajduk sa svojim trajnim problemima, sa slabašnom igrom i ništa boljim kadrom igrača. Doduše, u derbijima to ne mora ništa značiti, to je obično posebno inspirativna utakmica u kojoj može odlučujući biti jedan detalj, pogreška, nečiji genijalan potez...

Mamić je od srijede u svlačionici plavih, nije igračima morao puno pričati. Rekao im je da su prvaci, najbolji u ligi, da na budućnost gledaju pozitivno, uživaju u treningu i na utakmicama. Da ostanu pozitivni i zaključe sezonu pobjednički kako bi to lider prvenstva i trebao napraviti. No, ni njegova, kao ni Tudorova momčad nisu u briljantnoj formi što treba manje brinuti Mamića s obzirom na to da su prvaci i da imaju 22 boda više od Hajduka.

– Bez obzira na trenutačnu situaciju i lošu formu obje momčadi, vjerujem da će nogomet biti kvalitetan i dobar. Želim se fokusirati na nas, da igramo prodorno, brzo, napadački i efikasno, da se veselimo toj utakmici, da uživamo jer se takve utakmice ne igraju baš tako često i treba iskoristiti svaki trenutak koji vam život pruži. Trebamo dati sve od sebe u derbiju – kazao je Zoran Mamić koji je treninzima prve momčadi priključio i mladog Edina Julardžiju.

O Hajduku nije govorio.

– Vjerujem da ćemo izabrati dobrih 11 i uz one na klupi koji mogu ući da bi promijenili ritam zajedno igrati vrhunski jer jedino tako možemo do rezultata – dodao je privremeni trener.

