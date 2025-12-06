Naši Portali
BREAKING
OBJAVLJENI TERMINI

Sve se zna: Evo kad i gdje Hrvatska igra na SP-u! Morat ćemo ostajati dugo budni

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
06.12.2025.
u 18:54

U skupini L hrvatski nogometaši će na startu igrati protiv Engleske. Zatim nas čekaju Panama i Gana

Dan nakon službenog ždrijeba skupina za Svjetsko nogometno prvenstvo iduće godine postao je poznat i potpuni raspored grupne faze natjecanja pa je time i Hrvatska saznala u kojim će gradovima igrati.

U skupini L hrvatski nogometaši će na startu igrati protiv Engleske. Utakmica je na programu 17. lipnja i igrat će se u Dallasu s početkom u 22 sata po hrvatskom vremenu. Potom Hrvatskoj slijedi dvoboj protiv Paname 23. lipnja, a Toronto će biti grad domaćin. Ta se utakmica igra sat vremena iza ponoći po srednjeeuropskom vremenu.

Na samom kraju grupne faze izabranici Zlatka Dalića igrat će protiv Gane. Dvoboj protiv jedne od najjačih afričkih reprezentacija na rasporedu je 27. lipnja iduće godine, a grad domaćin bit će Philadelphia. Dvoboj kreće u 23 sata po hrvatskom vremenu.

SP u nogometu, raspored Hrvatske (skupina L):

1. kolo: Hrvatska - Engleska (17. lipnja, Dallas u 22 sata)

2. kolo: Hrvatska - Panama (23. lipnja, Toronto u 1 sat)

3. kolo: Hrvatska - Gana (27. lipnja, Philadelphia u 23 sata)
SP 2026. Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija

