Ibrahimovićev potez razbjesnio regiju! Mnogi su ostali u čudu kad su ovo vidjeli

Čini se da je jedna od većih nogometnih saga u regiji napokon dobila svoj epilog, i to na prilično neočekivan način. Arijon Ibrahimović, dvadesetogodišnji ofenzivni veznjak koji slovi za jednog od najvećih talenata Bayernove škole, objavio je na Instagramu fotografiju svojih novih kopački. Iako se na prvu činilo kao rutinska objava, jedan je sićušan, ali znakovit detalj zapalio društvene mreže. Pored njegova imena, na kopački je bila izvezena i zastava Kosova, što je u nogometnim krugovima protumačeno kao jasna i nedvosmislena poruka o njegovoj budućnosti. Ovaj potez vjerojatno je otklonio i posljednje dileme oko toga čiji će dres nositi u seniorskoj konkurenciji, izazvavši pritom brojne i podijeljene reakcije.

Arijon Ibrahimovic has put the #Kosovo flag on his new boots 👀🇽🇰 pic.twitter.com/msmWBTsWzw — Kosovo Football 🇽🇰 (@kosovarfootball) December 17, 2025

Riječ je o igraču čija je karijera dosad bila vezana isključivo za Njemačku. Rođen u Nürnbergu, s roditeljima porijeklom iz Prizrena, Ibrahimović je prošao sve omladinske selekcije njemačke reprezentacije i smatran je budućnošću "Elfa". Njegov talent prepoznao je i Bayern, koji ga je doveo u svoje redove još 2018. godine, a iskustvo je stjecao na posudbama u talijanskim klubovima Frosinoneu i Laziju, a sada i u redovima njemačkog prvoligaša Heidenheima. S obzirom na to da je imao pravo nastupa za tri reprezentacije, Njemačku, Kosovo i Albaniju, vodila se tiha bitka za njegovu naklonost, no čini se da je Nogometni savez Kosova (FFK) odigrao najkonkretnije poteze.

Predsjednik FFK-a, Agim Ademi, osobno se sastao s Ibrahimovićem u Njemačkoj, a mediji na Kosovu izvijestili su kako su razgovori prošli "sjajno" te da je mladi veznjak vrlo blizu odluke da zaigra za Kosovo. Kosovski savez već godinama sustavno radi na privlačenju igrača iz dijaspore koji imaju pravo nastupa, a Ibrahimović bi, bez sumnje, bio kruna tog projekta. Njegovim dolaskom reprezentacija bi dobila vrhunsko pojačanje i igrača svjetske klase za budućnost, čime bi nastavila graditi respektabilnu momčad koja može konkurirati na europskoj sceni.

Odluka da njemački dres zamijeni onim Kosova za mnoge predstavlja veliko iznenađenje, no uklapa se u širi trend gdje se igrači rođeni i odrasli u zapadnoj Europi sve češće odlučuju predstavljati zemlju svojih korijena. Dok navijači na Kosovu slave i doživljavaju ovaj potez kao pobjedu, u dijelu regije i u Njemačkoj potez je dočekan s nevjericom. Sve je izvjesnije da će Kosovo dobiti još jednog iznimno vrijednog nogometaša, a simbolična objava na kopačkama ostat će upamćena kao trenutak u kojem je talentirani Arijon Ibrahimović prelomio i odabrao svoj put.