UŽIVO GOOOOL! Dinamo vodi na Maksimiru, Fran Topić lijepim pogotkom razveselio navijače (1:0)

Za očekivati je odgovor Lokomotive, no vidjet ćemo kako će utakmica teći dalje nakon ovog dosta ranog gola plavih.
GOOOOL! Vodi Dinamo na Maksmiru, prvi ovosezonski pogodak zabio je Fran Topić! Sam si je Topić sve iskreirao, nakon primljene lopte napravio je nekoliko koraka i silovito lijevicom plasirao loptu u nebranjeni dio mreže.
Prva velika prilika za Dinamo na utakmici. Vratar Posavec se iskazao obranom, Zajc je probao iznenaditi nakon pritiska. Uputio je udarac, no čuvar Lokomotivine mreže bio je na visini zadatka.
Pokušava i Lokomotiva nešto iskreirati, sada su oni malo preuzeli posjed lopte, nastoje naći neki prostor za kakvu kvalitetniju akciju.
Nametnuo se Dinamo tempom od samog početka. Hoxha je maločas probio lijevu stranu, ali nije uspio naći nikoga od suigrača u sredini.
Ima nešto magle, ali ne bi trebalo biti većih problema s vidljivošću večeras na Maksimiru.
Utakmica je počela!
U prvih 11 ponovno je pravo "otkriće", Niko Galešić. Nema ozlijeđenih Valinčića i Lisice, a Noa Mikić je na utakmici mlađih kategorija u Engleskoj. Na poziciji desnog krila je Fran Topić, a u sastavu nema Bennacera i Bakrara koji su u pripremama za Kup nacija.
DINAMO: Filipović - Galešić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Ljubičić, Mišić, Zajc - Topić, Beljo, Hoxha
LOKOMOTIVA: Posavec - Kolinger, Jukić, Dajčer - Lorber, Subotić, Bošković, Pajač - Sušak, Stojaković - Trajkovski
Ovo je posljednje kolo prije zimske pauze, a Dinamo bi pobjedom osigurao naslov jesenskog prvaka, bez obzira na to kako sutra završio susret Hajduka i Vukovara. Lokomotiva je na osmom mjestu.
Dobar dan i dobro došli na novo druženje s HNL-om. OD 17:45 na Maksimiru se sastaju Dinamo i Lokomotiva.
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
FOTO Koliko zarađuju predsjednici država regije: Milanović među njima ima najveću plaću
Objavljena senzacija: Joško Gvardiol napušta City, u novom klubu imat će još veću plaću?
Želite prijaviti greške?
Kina predstavila iznimno jeftinu supersoničnu raketu - za njeno rušenje treba potrošiti od 40 do 150 puta više od cijene rakete
Europljani ne vole Trumpa, ali se slažu s njegovom kritikom masovnih migracija u EU
Hoće li novi šef Feda štititi njegovu neovisnost od Bijele kuće
Još iz kategorije
Osijek zakucan za dno na polusezoni! Malenica ih spašavao od novog šoka u sudačkoj nadoknadi
Nogometaši Osijeka i Slaven Belupa odigrali su 0-0 u prvom subotnjem susretu 18. kola HNL-a na Opus Areni čime su Osječani i dalje ostali na posljednjem mjestu ljestvice
Legendarni Kosovar koji je igrao za Hajduk i Dinamo: 'Bijeli se ne smiju odreći Livaje, potreban je klubu'
– Hajduk se ne bi smio odreći Livaje. Otkad se vratio u Hajduk, on je bio 70 posto momčadi. Drugi su igrači također pomogli, ali što se tiče golova, Marko je tu zaista bio stroj. Meni je žao kada ga se spominje u negativnom kontekstu, kao – on ne može više, nije ubojit kao prije.
Bivši dinamovac: Plavi mi igraju toplo-hladno, protiv Lokomotive će im biti jako zeznuto
Dinamo mi je nekako toplo-hladno. Dojam je da su još u nekakvom stvaranju i traženju jer je bilo promjena na svim razinama kluba – kaže Tomečak
Istra pobijedila u Varaždinu i probila se na treće mjesto ljestvice
Istra 1961 je povela u 25. minuti golom Smaila Prevljaka. Samo dvije minute kasnije Ivan Mamut je bio strijelac za izjednačenje, ali su do novog vodstva gosti stigli u 46. minuti kada je varaždinsku mrežu pogodio Vinko Rozić. Sve je zaključeno novim golom Prevljaka u 68. minuti za konačnih 3-1.
Trener Hajduka otvoreno pred medijima: To je problem, ali znam da klub radi na tome
Trener Hajduka Gonzalo Garcia je na klupskom stadionu uoči dvoboja protiv Vukovara na konferenciji za medije odgovarao na pitanja novinara
Bez Valinčića Dinamo ne izgleda kao sustav, nego kao skup izoliranih uloga
Menadžer Adrian Aliaj izjavio je da za Morisa očekuje transfer u visini od minimalno 16 milijuna eura
Dinamo ostao bez ključnog igrača pred utakmicu s Lokomotivom: Njegov izostanak teško će pokriti
17-godišnji stoper i 18-godišnji desni bek pridružit će se mladoj momčadi plavih koju istog dana očekuje susret trećeg kola U-21 Premier League International Cupa
Dinamovci na treningu nisu prepoznali vlastitog suigrača, znate li vi o kome je riječ?
Na današnjem treningu, jedan igrač iznenadio je pojavom budući da je trenirao s maskom preko cijelog lica
Marko Livaja mogao bi otići iz Hajduka?! Poruka njegovog menadžera nije mogla biti jasnija
Unatoč dobrim rezultatima, u Hajduku ključaju sukobi koji bi mogli dovesti do odlaska klupske ikone. Dok su odnosi na relaciji sportski direktor - trener - kapetan narušeni, za 24sata se javio zastupnik Marka Livaje, Vincenzo Cavaliere, i prokomentirao njegovu budućnost
Sastav za siguran poraz.