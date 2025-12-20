UŽIVO GOOOOL! Dinamo vodi na Maksimiru, Fran Topić lijepim pogotkom razveselio navijače (1:0)

Komentira zbivanja u Supersport HNL-u

Legendarni Kosovar koji je igrao za Hajduk i Dinamo: 'Bijeli se ne smiju odreći Livaje, potreban je klubu'

– Hajduk se ne bi smio odreći Livaje. Otkad se vratio u Hajduk, on je bio 70 posto momčadi. Drugi su igrači također pomogli, ali što se tiče golova, Marko je tu zaista bio stroj. Meni je žao kada ga se spominje u negativnom kontekstu, kao – on ne može više, nije ubojit kao prije.