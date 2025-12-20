Naši Portali
Patrik Mršnik
DINAMO - LOKOMOTIVA

UŽIVO GOOOOL! Dinamo vodi na Maksimiru, Fran Topić lijepim pogotkom razveselio navijače (1:0)

Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a
Slavko Midzor/PIXSELL
20.12.2025. u 17:46
Dinamo od 17:45 na Maksimiru igra protiv Lokomotive u 18. kolu HNL-a, posljednjem prije zimske stanke u domaćem prvenstvu.
DINAMO
Topić 11'
1-0
LOKOMOTIVA
HNL - 18. kolo, 17:45, Maksimir, Zagreb
14'

Za očekivati je odgovor Lokomotive, no vidjet ćemo kako će utakmica teći dalje nakon ovog dosta ranog gola plavih.

Gol
11' (Gol)

GOOOOL! Vodi Dinamo na Maksmiru, prvi ovosezonski pogodak zabio je Fran Topić! Sam si je Topić sve iskreirao, nakon primljene lopte napravio je nekoliko koraka i silovito lijevicom plasirao loptu u nebranjeni dio mreže.

10'

Prva velika prilika za Dinamo na utakmici. Vratar Posavec se iskazao obranom, Zajc je probao iznenaditi nakon pritiska. Uputio je udarac, no čuvar Lokomotivine mreže bio je na visini zadatka.

7'

Pokušava i Lokomotiva nešto iskreirati, sada su oni malo preuzeli posjed lopte, nastoje naći neki prostor za kakvu kvalitetniju akciju.

4'

Nametnuo se Dinamo tempom od samog početka. Hoxha je maločas probio lijevu stranu, ali nije uspio naći nikoga od suigrača u sredini.

2'

Ima nešto magle, ali ne bi trebalo biti većih problema s vidljivošću večeras na Maksimiru.

Početak
(Početak)

Utakmica je počela!

U prvih 11 ponovno je pravo "otkriće", Niko Galešić. Nema ozlijeđenih Valinčića i Lisice, a Noa Mikić je na utakmici mlađih kategorija u Engleskoj. Na poziciji desnog krila je Fran Topić, a u sastavu nema Bennacera i Bakrara koji su u pripremama za Kup nacija.

SASTAVI

DINAMO: Filipović - Galešić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Ljubičić, Mišić, Zajc - Topić, Beljo, Hoxha

LOKOMOTIVA: Posavec - Kolinger, Jukić, Dajčer - Lorber, Subotić, Bošković, Pajač - Sušak, Stojaković - Trajkovski

POREDAK

Ovo je posljednje kolo prije zimske pauze, a Dinamo bi pobjedom osigurao naslov jesenskog prvaka, bez obzira na to kako sutra završio susret Hajduka i Vukovara. Lokomotiva je na osmom mjestu.

Tablice omogućuje Sofascore
POČINJEMO

Dobar dan i dobro došli na novo druženje s HNL-om. OD 17:45 na Maksimiru se sastaju Dinamo i Lokomotiva.

Sastav za siguran poraz.

