Mario Mandžukić me ubio, znao sam da će me ozlijediti

Bivši talijanski reprezentativac Mattia Caldara završio je prošlog mjeseca karijeru sa samo 31 godinom. Caldara je igrao na stoperskoj poziciji u brojnim talijanskim klubovima, a najviše su se istaknuli Milan i Atalanta. U razgovoru za TuttoSport osvrnuo se na svoju karijeru, a posebno je spomenuo Marija Mandžukića, kojeg je izdvojio kao najtežeg napadača za čuvanje.

"Kad me pitaju koga mi je bilo najteže čuvati, uvijek se sjetim Mandžukića. Ubio bi me, bio je nevjerojatan. On je napadač koji razmišlja kao obrambeni igrač. Da biste mu uzeli loptu, morate napraviti fenomenalan start, a to me mentalno ubijalo. Protiv Higuaina mi je bilo lakše, ali s Mandžukićem nisam znao kako ga zaustaviti. Stalno se laktario i znali ste da ćete se pri čuvanju ozlijediti", rekao je o umirovljenom hrvatskom nogometašu.

Mandžukić je najveći trag u talijanskom nogometu ostavio igrajući za Juventus od 2015. do 2020. godine, a prvu polovicu 2021. godine proveo je i u Milanu. Za Juventus je odigrao 162 utakmice, najviše od svih klubova u kojima je nastupao, zabio 44 gola te upisao 26 asistencija.

Iako je igrao i u finalu Lige prvaka, Mandžukić nije uspio osvojiti europski trofej. No zato je pet puta bio prvak Italije i triput je osvojio Talijanski kup. I danas ostaje miljenik navijača Juventusa, koji ga pamte po borbenosti i natjecateljskom duhu.