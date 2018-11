Udruga DTSM: Zdravko Mamić je izbačen iz kluba; Dinamo: To nije istina!

Predstavnik Udruge članova Dinama “Dinamo to smo mi” prošlog je tjedna obavio uvid u registar članova Dinama među kojima više nema Zdravka Mamića, Zorana Mamića i Damira Vrbanovića, trojice nepravomoćnih osuđenika za izvlačenje 116 milijuna kuna iz kluba te nanošenje štete državnom proračunu od 12,2 milijuna kuna, objavili su jutros u navedenoj udruzi.

Udruga “Dinamo to smo mi” još u svibnju ove godine zatražila je njihovo isključenje iz članstva.

- Nažalost na taj zahtjev iz kluba nam nikada nisu odgovorili, no uvjereni smo da se takvo nešto ne bi dogodilo da nismo predali naš zahtjev krajem svibnja. Zadovoljni smo da je naš pritisak i zahtjev urodio plodom i da Zdravko Mamić, kao i Zoran Mamić i Damir Vrbanović sada bar pravno više nemaju nikakve veze s klubom. Prije nekoliko godina to ne bi bilo moguće niti kao ideja - kazao je Juraj Čošić, predsjednik Udruge “Dinamo to smo mi”.

Podsjetimo, zahtjev su članovi Udruge “Dinamo to smo mi” uputili prije presude suda u Osijeku, a temeljili su ga na članku 19. Statuta Dinama. U tom članku stoji kako “će Klub zahtjev za članstvom odbiti osobi za koju je pravomoćno utvrđeno da je Klubu svojim ponašanjem i radnjama nanijela štetu, kao i za vrijeme dok traju odgovarajući postupci”.

U međuvremenu je pravomoćna optužnica postala i nepravomoćna presuda zbog čega je Zdravko Mamić pobjegao iz Hrvatske zbog kazne zatvora iznad 5 godina, Zoran Mamić dobio 4 godine i 11 mjeseci zatvora, a Vrbanoviću nepravomoćno određena kazna zatvora od tri godine.

Dinamo: Demantiramo sve navode

No, nakon toga su reagirali iz Dinama i u priopćenju demantirali sve navode udruge "Dinamo to smo mi".

"GNK Dinamo demantira sve navode iz javnog priopćenja udruge „Dinamo to smo mi“ koji su se pojavili u medijima.

Članak 19. Statuta GNK Dinamo navodi kako je Izvršni odbor jedino tijelo kluba koje donosi odluku o brisanju članstva iz kluba, a Izvršni odbor nikada nije donio odluku da se Zdravko Mamić isključi iz članstva kluba.

Isto tako, „prošlog tjedna“ nitko nije izvršio uvid u registar članova kako se navodi u priopćenju te slijedom toga niti jedna informacija iz priopćenja nije točna.

Naposljetku, ne znamo kome je u interesu širiti dezinformacije u trenutku kada se GNK Dinamo priprema za jednu od najvažnijih utakmica u novijoj povijesti kluba", stoji u priopćenju Dinama.

