Što će biti s Livajom? Promijenila se važna stvar u Hajduku, ali sve još uvijek zanima isto pitanje

Posljednje tri godine Istra 1961 je svaki put pobjeđivala na Poljudu. Lani je Gennaro Gattuso možda baš na toj utakmici izgubio priliku osvojiti toliko iščekivani naslov prvaka. Svaki od tih poraza posljednjih je sezona u pravilu izazvao bijes splitskih navijača. Ni ovaj zadnji u prošlom kolu domaćeg prvenstva nije dočekan s odobravanjem. No, osluškujući navijačke stavove i pojave na nogometnom tržištu igrača, dojam je kao da se taj narativ oko splitskog kluba ipak počeo mijenjati. Gonzalo Garcia u momčad je uvrstio nekoliko klinaca, točnije jednu od najmlađih postava Hajduka koje su posljednjih godina zaigrale u HNL-u. Na golu je bio Toni Silić, silno talentirani vratar pred kojim je ozbiljna karijera, u to nema sumnje. U klubu su odlučili da je on dugoročno rješenje na vratima, što je bio jedini logičan potez. Šimun Hrgović već se afirmirao kao opcija za bočnu poziciju, dok su na stoperskim pozicijama zaigrali Branimir Mlačić i Marino Skelin.