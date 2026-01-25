Naši Portali
Hrvatska uvjerljivo svladala Švicarsku i ostala u igri za polufinale (28:24)
Evo zašto je uvjerljiva pobjeda Islanda nad Švedskom loša vijest za Hrvatsku
Hrvatska opet ima sjajnu podršku u Švedskoj, pogledajte atmosferu na tribinama
MARIO KOVAČEVIĆ

Trener Dinama: Svjestan sam da će biti sve bolje i bolje, samo je jedna stvar negativna

Autor
Edi Džindo
25.01.2026.
u 21:32

- Jedino negativno što se tiče utakmice je Bennacerova ozljeda, ali Luka Stojković je fantastično odigrao utakmicu, ne samo zbog gola, nego je i sve ostalo odrađivao lijepo. Baš sam ga zagrlio nakon utakmice, i siguran sam da će nam on biti jedan od nositelja i glavnih igrača Dinama

Dinamo je ovaj tjedan odradio na izniman način, s dvije dominantne pobjede za otvaranje drugog dijela sezone. Nakon visoke 4:1 pobjede protiv FCSB-a u četvrtak, u nedjelju su plavi ostvarili još jednu pobjedu s tri pogotka razlike, ovaj put u sklopu 19. kola HNL-a na Opus Areni protiv posljednjeplasirane momčadi lige, Osijeka. Međutim, ova pobjeda protiv Osijeka je unatoč istoj gol-razlici izgledala znatno uvjerljivije i više rutinski nego li ona protiv Rumunja.

Nijedna prilika Osijeka

Izgledalo je to u nekim trenucima kao da je pobjeda ostvarena s pola snage, a takvog su dojma bili i brojni skauti, bivši nogometaši koji su nazočili ovom slavonskom dvoboju. Dinamo je pokazao možda i najbolje momčadske mehanizme i automatizme otkako je momčad preuzeo Mario Kovačević. Ne možemo to nazvati nekom 'rapsodijom', no plavi su od prve do posljednje minute kontrolirali susret. Nisu išli pošto-poto u napada na glavu, već su držali posjed i čekali rupe koje bi im se otvorile, a kad bi se otvorile onda odlučnim i lijepim dodavanjima penetrirali te prostore koje im je Osijek dao.

S druge strane, kod Osijeka se nakon šest dovedenih igrača na zimu stvorila neka nada među navijačima da bi se nešto možda i moglo promijeniti. Od tih šest novih igrača pet ih je odmah našlo mjesto u početnoj postavi, pa je i to uoči utakmice podiglo nadu domaće publike. Međutim, gotovo ništa se nije promijenilo. Osijek je izgledao lošije nego u svoja prva dva ovosezonska međusobna ogleda s Dinamom. Vrlo je vjerojatno da svim ovim novim igračima treba vremena kako bi se uigralo. No, i dalje treba priznati i kazati da momčad Željka Sopića nije iskreirala nijednu šansu u ovom dvoboju, dok ih je Dinamo imao sigurno minimalno pet-šest, barem onih izglednih.

U prvih 20 minuta domaća momčad se i koliko-toliko dobro držala, a potom je Dinamo naizgled prebacio iz druge u negdje četvrtu brzinu i na poluvrijeme otišao s dva pogotka prednosti. Prvo je u 29. minuti poentirao Luka Stojković, koji je ušao u igru samo šest minuta ranije, i to zbog ozljede Bennacera. Vrlo lijepu akciju je za gol 'složio' Dinamo. Sergi Dominguez je probio linije Osijeka sjajnim dodavanjem u prostor za Niku Galešića koji je ubacio s desne strane. Njegov prizemni centaršut je primio Beljo o odložio lijevo za Hoxhu. Hoxhin udarac je blokirao Mkrtčjan, no na loptu iz blizine nalijeće Stojković i pospremio loptu u mrežu. Stojkoviću je to drugi ovosezonski gol protiv Osijeka, čime je najbolji strijelac u međusobnim dvobojima ove sezone.

Nastavio je Dinamo diktirati tempo, a Osijek vremenom bio sve više i više rezerviraniji. Nekoliko prekrasnih akcija su kreirali Miha Zajc, Fran Topić, Niko Galešić i Luka Stojković, a odlični Slovenac je svoju kvalitetnu izvedbu naplatio u 42. minuti kad je centaršut Perez-Vinlöfa. U drugom poluvremenu je Dinamo bez ikakvih problema držao kontrolu, a sve je apsolvirano u 89. minuti nakon još jedne jako lijepe akcije koju je uz kreativnost Vidovića dovršio Dion Drena Beljo kojem je ovo 14. pogodak u sezoni.

- Osijeku gori pod nogama i domaćinski su krenuli i stisnuli. Znali smo da će doći prilika za nas i da budemo mirni. Poslije prvog pogotka je bilo sve lakše i napravili smo puno lijepih akcija, sve je to ono što radimo na treningu. Stvarno mi je drago što se to sada vidi i na utakmicama. Ne može se u nogometu sve napraviti samo tako odjednom, i svjestan sam da će to sve biti sve bolje i bolje. Tu smo i u prvenstvu, u kupu i u Europi, natječemo se i dajemo sve od sebe - rekao je trener Dinama Mario Kovačević nakon utakmice.

Zagrlio sam Stojkovića

Bilo je nekoliko pojedinaca o kojima je trener Kovačević u razgovoru s medijima pohvalio, od McKenne, Domingueza, Vidovića, Galešića, Belje, ali možda i najveće pohvale došle su na račun jednog od junaka utakmice, Luku Stojkovića.

- Jedino negativno što se tiče utakmice je Bennacerova ozljeda, ali Luka Stojković je fantastično odigrao utakmicu, ne samo zbog gola, nego je i sve ostalo odrađivao lijepo. Baš sam ga zagrlio nakon utakmice, i siguran sam da će nam on biti jedan od nositelja i glavnih igrača Dinama

Trener Osijeka Željko Sopić je bio vrlo nezadovoljan nakon izvedbe svoje momčadi.

- Igrali smo jednu jako slabu utakmicu, s previše igrača koji su se bojali igrati nogomet. Ne mogu nijednog igrača pohvaliti, nitko nije bio raspoložen. Prvih pola sata nije bilo loše, a nakon toga smo donosili samo krive odluke, što radi Dinamove kvalitete, što radi naše bojažljivosti.
Dinamo mario kovačević

