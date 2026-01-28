UŽIVO Idemo po polufinale Eura! Sigurdsson reagirao, HRS izdao priopćenje, morat ćemo bez Srne

ODMAH JE BILO SVE JASNO

Konačno otkriveno što se dogodilo Zvonimiru Srni. Pogledajte reakciju njegove sestre...

Jedan od najboljih hrvatskih rukometaša, Zvonimir Srna, zbog teške ozljede zadobivene u dvoboju protiv Slovenije završio je svoj nastup na Europskom prvenstvu. Dok je on u bolovima napuštao parket, kamere su na tribinama zabilježile potresan prizor njegove sestre Antonele