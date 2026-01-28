UŽIVO Idemo po polufinale Eura! Sigurdsson reagirao, HRS izdao priopćenje, morat ćemo bez Srne

Pokrovitelj rubrike
"Poštovani predstavnici medija, obavještavamo Vas da su se pretpostavke da je hrvatski reprezentativac, lijevi vanjski Zvonimir Srna teže ozlijeđen u sinoćnjem susretu sa Slovenijom (nakon što je napustio igru u 39. minuti), nažalost pokazale točnima. Nakon magnetske rezonancije i konzultacija nekoliko specijalista radiologa, ustanovljeno je da se u mišiću adductor longus vidi djelomična ruptura na medijalnom distalnom dijelu, u području dužine približno 4,5 cm. Na istoj razini i distalnije vidi se djelomična ruptura dužine oko 9 cm u dorzalnom dijelu mišića vastus medialis. Umjesto Zvonimira Srne, izbornik Dagur Sigurdsson za današnji susret Hrvatske i Mađarske, u zapisnik je prijavio Diana Nerisa Ćeška", stoji u priopćenju HRS-a.
Utakmicu možete pratiti na RTL televiziji s početkom od 18 sati, a prije toga ide standardna emisija Vrijeme je za rukomet.
Sjajni lijevi vanjski Zvonimir Srna gotovo sigurno propustit će završnicu rukometnog europskog prvenstva. Hrvatski reprezentativac i član Montpelliera ozlijedio se početkom drugog poluvremena utakmice sa Slovenijom u kojoj su izabranici Dagura Sigurdssona slavili 29:25 i tako došli na milimetar do polufinala turnira.
Srna je zatražio izmjenu te je u suzama odšepao u svlačionicu. Ivan Forjan, reporter Nove TV, objavio je na platformi X Srnina ozljeda ne izgleda dobro te dodao: 'Ruptura zadnje lože oko 10 cm i hematom. Ozljeda s kojom se mučio i prije. Najvjerojatnije izgubljen do kraja prvenstva. Čeka se službena objava i potvrda HRS-a.'
Situacija je sada takva da uoči zadnjeg kola Hrvatska ima šest bodova, Island i Švedska po pet, a Slovenija četiri. Znamo dakle da će Hrvatska pobjedom nad Mađarskom završiti prva i da će je u polufinalu u petak u Herningu tada najvjerojatnije čekati bolji iz sutrašnjeg dvoboja zadnjeg kola druge skupine između Njemačke i Francuske.
Postoje i kombinacije u slučaju našeg remija i poraza, ali nadamo se da nam one neće trebati. Recimo samo da prije današnjeg dana nismo matematički osigurali plasman u polufinale, može se dogoditi da nas još izbace Island i Švedska pobjedama u njihovim današnjim dvobojima protiv Slovenije i Švicarske. No, dobije li Slovenija Island u utakmici prije naše, tada se sve zna, tada smo sigurno u polufinalu.
Raspored posljednjeg dana po skupinama
Slovenija - Island (15.30)
Hrvatska - Mađarska (18)
Švedska - Švicarska (20.30)
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je konačno i posljednji dan natjecanja po skupinama na Europskom prvenstvu rukometaša. Nakon pobjeda nad Islandom, Švicarskom i Slovenijom u drugom krugu, pred Hrvatskom je odluka o tome hoće li ući u polufinale. Sada smo na pravom putu, čak i za to da završimo prvi u skupini...
