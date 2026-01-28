Naši Portali
Autori: Patrik Mršnik, Karlo Koret
HRVATSKA - MAĐARSKA

UŽIVO Idemo po polufinale Eura! Sigurdsson reagirao, HRS izdao priopćenje, morat ćemo bez Srne

Malmo: Hrvatski rukometaši slave pobjedu u zagrljajima i poljupcima svojih najmilijih
Sanjin Strukic/PIXSELL
28.01.2026. u 15:45
Utakmicu posljednjeg kola grupne faze Europskog rukometnog prvenstva između Hrvatske i Mađarske pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
HRVATSKA
-
MAĐARSKA
Europsko rukometno prvenstvo, 18.00, Malmö Arena, Švedska
PRIOPĆENJE HRS-a

"Poštovani predstavnici medija, obavještavamo Vas da su se pretpostavke da je hrvatski reprezentativac, lijevi vanjski Zvonimir Srna teže ozlijeđen u sinoćnjem susretu sa Slovenijom (nakon što je napustio igru u 39. minuti), nažalost pokazale točnima. Nakon magnetske rezonancije  i konzultacija nekoliko specijalista radiologa, ustanovljeno je da se u mišiću adductor longus vidi djelomična ruptura na medijalnom distalnom dijelu, u području dužine približno 4,5 cm. Na istoj razini i distalnije vidi se djelomična ruptura dužine oko 9 cm u dorzalnom dijelu mišića vastus medialis. Umjesto Zvonimira Srne, izbornik Dagur Sigurdsson za današnji susret Hrvatske i Mađarske, u zapisnik je prijavio Diana Nerisa Ćeška", stoji u priopćenju HRS-a.

TV-PRIJENOS

Utakmicu možete pratiti na RTL televiziji s početkom od 18 sati, a prije toga ide standardna emisija Vrijeme je za rukomet. 

MORAT ĆEMO BEZ SRNE

Sjajni lijevi vanjski Zvonimir Srna gotovo sigurno propustit će završnicu rukometnog europskog prvenstva. Hrvatski reprezentativac i član Montpelliera ozlijedio se početkom drugog poluvremena utakmice sa Slovenijom u kojoj su izabranici Dagura Sigurdssona slavili 29:25 i tako došli na milimetar do polufinala turnira.

Srna je zatražio izmjenu te je u suzama odšepao u svlačionicu. Ivan Forjan, reporter Nove TV, objavio je na platformi X Srnina ozljeda ne izgleda dobro te dodao: 'Ruptura zadnje lože oko 10 cm i hematom. Ozljeda s kojom se mučio i prije. Najvjerojatnije izgubljen do kraja prvenstva. Čeka se službena objava i potvrda HRS-a.'

SITUACIJA

Situacija je sada takva da uoči zadnjeg kola Hrvatska ima šest bodova, Island i Švedska po pet, a Slovenija četiri. Znamo dakle da će Hrvatska pobjedom nad Mađarskom završiti prva i da će je u polufinalu u petak u Herningu tada najvjerojatnije čekati bolji iz sutrašnjeg dvoboja zadnjeg kola druge skupine između Njemačke i Francuske. 

Postoje i kombinacije u slučaju našeg remija i poraza, ali nadamo se da nam one neće trebati. Recimo samo da prije današnjeg dana nismo matematički osigurali plasman u polufinale, može se dogoditi da nas još izbace Island i Švedska pobjedama u njihovim današnjim dvobojima protiv Slovenije i Švicarske. No, dobije li Slovenija Island u utakmici prije naše, tada se sve zna, tada smo sigurno u polufinalu.

Raspored posljednjeg dana po skupinama
Slovenija - Island (15.30)
Hrvatska - Mađarska (18)
Švedska - Švicarska (20.30)
 

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je konačno i posljednji dan natjecanja po skupinama na Europskom prvenstvu rukometaša. Nakon pobjeda nad Islandom, Švicarskom i Slovenijom u drugom krugu, pred Hrvatskom je odluka o tome hoće li ući u polufinale. Sada smo na pravom putu, čak i za to da završimo prvi u skupini...

Želite prijaviti greške?

