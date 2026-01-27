Evo što pišu utučeni slovenski mediji: 'Hrvati nisu pokazali ništa posebno'

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Sloveniju s 29:25 i došla na korak do polufinale Europskog prvenstva. Naši heroji odigrali su dobar susret, kontrolirali ga od samog početka i uz pokoju crnu rupu na kraju došli do važnog slavlja.

S obzirom na to da su Islanđani danas kiksali, došli smo na prag polufinala, ali sve će se rasplesti sutra kada igramo protiv Mađarske. Pobjeda nas sigurno vodi u samu završnicu, a u nekoj ludoj kombinaciji čak bismo mogli proći i uz poraz od Mađara.

Slovenci su također sanjali polufinale, ali Hrvatska je ipak bila prejaka. Tako nekako sve rezimiraju i slovenski mediji.

"Kraj sna o medalji, Hrvati su ovaj put prejaki", naslov je na portalu Siol.net koji ovako gleda na utakmicu:

"Slovenija je imala škare i platno u rukama nakon poraza od Švedske i nedjeljne pobjede protiv Mađarske, ali danas je pretrpjela poraz od Hrvatske (25:29) i manje-više je ispala iz borbe za medalje."

Portal 24 ur rezimira ovako:

"Slovenska rukometna reprezentacija izgubila je priliku za plasman u polufinale Europskog prvenstva protiv Hrvatske. Naši južni susjedi bili su bolji u Malmöu rezultatom 25:29. Igrači Uroša Zormana u drugom poluvremenu hvatali su rezultat, ali na kraju je prevladalo iskustvo hrvatske momčadi."

Slično piše i Delo.

"U derbiju Europskog prvenstva, momčad Uroša Zormana izgubila je od Hrvatske 25:29 nakon teške utakmice. Sutra će igrati protiv Islanda za treće mjesto u skupini II.", stoji u tekstu uz naglasak da je Slovenija mogla bolje u prvom dijelu:

"Obrana se dobro borila, ali napad je bio potpuno deklariran. Hrvati nisu pokazali ništa posebno, samo su iskoristili slovensku dekoncentraciju. Bez nje, Slovenci, koji su napravili čak devet tehničkih pogrešaka, mogli su čak i voditi na poluvremenu, ali su zaostajali tri gola."