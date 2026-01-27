Naši Portali
HOĆE LI NJEMAČKA OSTATI RAJ ZA HRVATE

U samo deset godina Hrvatska prepolovila zaostatak za najjačim europskim gospodarstvom

German Chancellor Merz speaks with Croatia's Prime Minister Plenkovic during their meeting at the Chancellery in Berlin
Markus Schreiber/REUTERS
Autor
Antonio Mandir
27.01.2026.
u 14:49

Njemačkoj je potrebno 'kreativno uništenje': društvo otvoreno za nove stvari potiče "kreativnu destrukciju i rast", savjetuju nobelovci

Ni Njemačka nije što je nekad bila, a njezinu sudbinu u rukama sada ne drži kancelar Friedrich Merz, nego Donald Trump, Vladimir Putin i Xi Jinping. I dalje najveće europsko gospodarstvo, a donedavno i najjača izvozna sila, postalo je najveća žrtva globalnog geopolitičkog preslagivanja te urušavanja starog i pokušaja stvaranja novog svjetskog poretka. Njemačka se suočava i s rastom nasilja na ulicama kao posljedicom nekontrolirane imigracije u proteklih deset godina, što je njemački kancelar Merz nazvao promijenjenim "Stadtbildom" (slikom grada), u kojem haraju nasilni ilegalni migranti. Posljedično, politički centar, koji čine demokršćani i socijaldemokrati, a koji je desetljećima bio sidro njemačke snage i stabilnosti, slabi na račun krajnje desnice koja je negativno nastrojena najprije prema ilegalnim, a potom i svim ostalim imigrantima.

Ključne riječi
Bundeswehr Vojna industrija autoindustrija Ekonomija Andrej Plenković Friedrich Merz Hrvatska Njemačka

