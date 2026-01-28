Hrvatska futsal reprezentacija izborila četvrtfinale Eura! Pobijedili domaćina turnira

Ulog je bio ogroman, a atmosfera u Areni Riga naelektrizirana. Hrvatska futsalska reprezentacija stigla je na prag odlučujuće utakmice trećeg kola skupine A s jasnom računicom: nakon dva remija protiv Francuske i Gruzije, samo je pobjeda protiv domaćina Latvije vodila u četvrtfinale Europskog prvenstva. Izabranici Marinka Mavrovića morali su pokazati zašto slove za jednu od jačih europskih sila, a to su i učinili, unatoč tome što je početak utakmice donio pravi šok za hrvatske navijače i stručni stožer.

Utakmica nije mogla početi gore. Već u petoj minuti, nakon udarca iz kuta, lopta je došla do najveće latvijske prijetnje, Edgarsa Tarakanovsa, koji je fantastičnim volejem matirao inače sjajnog Antu Piplicu za vodstvo domaćina od 1:0. Bio je to hladan tuš koji je gurnuo Hrvatsku u poziciju da mora loviti rezultat protiv motiviranog protivnika nošenog podrškom s tribina. Uslijedio je snažan pritisak naših reprezentativaca, redale su se prilike Sekulića, koji je pogodio i vratnicu, Kuraje i Kusture, no nevjerojatni latvijski vratar Rainers Murnieks branio je sve pokušaje. Do poluvremena, Hrvatska je uputila čak 26 udaraca, naspram samo tri latvijska, ali rezultat je i dalje bio nepovoljan.

Kada se činilo da će se na odmor otići s minimalnim vodstvom domaćina, ukazao se Josip Jurlina. Samo 55 sekundi prije kraja prvog dijela, Jurlina je uzeo loptu, sjajnim "biciklom" iz ravnoteže izbacio svog čuvara te slabijom, lijevom nogom, precizno pogodio suprotni kut za izjednačenje 1:1. Bio je to pogodak zlata vrijedan, psihološka injekcija koja je potpuno preokrenula momentum utakmice i vratila mir u hrvatske redove uoči nastavka.

Hrvatska je u drugo poluvrijeme ušla s novim samopouzdanjem, a potpuni preokret stigao je u 25. minuti. Golman Ante Piplica bacio je dugu loptu rukom preko cijelog terena, ravno u protivnički šesterac. Tamo ju je, poput najvećih majstora, na prsa primirio Luka Perić, okrenuo se i iz prve zakucao loptu u mrežu za vodstvo od 2:1. Bila je to majstorija koja je slomila otpor domaćina i nagovijestila konačan ishod ovog napetog dvoboja.

Nakon Perićeva gola, Latvijci su se otvorili, što je ostavilo više prostora za hrvatske napadače. Priča je praktički zaključena u 31. minuti kada je Antonio Sekulić sjajno navukao dva igrača na sebe i proigrao Vitora Limu. Hrvatski Brazilac je hladnokrvno zaobišao vratara i poslao loptu u praznu mrežu za velikih 3:1. Očajnički potez latvijskog izbornika, koji je sedam minuta prije kraja uveo golmana-igrača, nije donio ploda. Štoviše, takva igra im se osvetila u 36. minuti, kada je David Mataja presjekao loptu i s centra pogodio prazan gol za konačnih 4:1. Ovom pobjedom Hrvatska je osigurala četvrtfinale, čime je ponovila uspjeh nakon dugih 12 godina čekanja. U borbi za polufinale čeka je Armenija, a utakmica se igra u subotu u Kaunasu.