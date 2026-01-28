FOTO Tinejdžerice su ga obožavale, Hrvatska je u njemu vidjela zvijezdu, ali sve je uništio
Josip Katalenić se pojavio na glazbenoj sceni početkom 2000-tih i izazvao pravu pomamu. Prepoznatljiv po izbijeljenoj plavoj kosi, podsjećao je na članove boy bendova koji su tada dominirali top-listama.
Zbog toga je ubrzo dobio i druge prilike – vodio je emisije i bio član žirija u 'Story Supernova Music Talents Junior Showu'. Katalenić je glumio i u filmu 'Ti mene nosiš', utjelovivši glumca iz sapunica; u jednoj sceni pojavljuje se kako se ljuti jer je, kako kaže, upleten u ubojstvo jer su, navodno, "curice lude za njim".
Bio je popularna tinejdžerska zvijezda i mnogi su očekivali velik uspjeh, no karijera mu je naglo pala nakon što je 2015. prvi put priveden zbog dječje pornografije. Tada je pušten uz jamčevinu od 50 tisuća kuna.
Protiv Katalenića su podignute dvije optužnice: jedna za posjedovanje dječje pornografije, a druga za mamljenje djece radi zadovoljavanja spolnih potreba. Pjevač je 2023. nepravomoćno osuđen na četiri godine i 11 mjeseci zatvora.
Prema podacima Općinskog suda u Varaždinu, protiv Katalenića je donesena nepravomoćna prvostupanjska presuda za iskorištavanje djece u svrhu pornografije, na koju se može uložiti žalba. Zbog zaštite interesa djece suđenje je bilo zatvoreno za javnost.